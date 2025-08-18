Teismas nagrinės daugiau nei 113 mln. eurų valstybės žalos atlyginimą kailinių žvėrelių ūkiams

Į Regionų administracinį teismą su skundu „Dėl žalos atlyginimo priteisimo dėl 48 verslų uždraudimo“ buvo kreiptasi dar 2025-ųjų sausio pabaigoje, rašoma pranešime spaudai. V. Kaklio teigimu, artėjančio teismo posėdžio metu paaiškės, kokiu keliu pasisuks pradėtas teisinis ginčas.
„Kol kas yra daugiau klausimų nei atsakymų ir tik artėjantį ketvirtadienį paaiškės, koks bus tolimesnis teisinis kelias. Nuo to priklauso ne tik 48 kailinių žvėrelių ūkių, bet ir kelių šimtų šalies šeimų likimas ir darbo vietos. Galiu tik apgailestauti, kad politikams naikinant vieną seniausių šalies ūkio šakų, pagrįsti skaičiavimai liko nuošalyje, o emocijos ėmė viršų. Tad kito kelio, kaip tik prašyti teismo pagalbos paprasčiausiai nebeliko, nes žalos atlyginimas, kuris šiai akimirkai numatytas valstybės, neatitinka ne tik realių verslų uždarymo nuostolių, bet ir yra daugiau nei keistas, kuomet politikai žalą atlyginti nutarė euru už vieną gyvūną“, – teigia advokatas.
Jo teigimu, reali žala, kurią paskaičiavo 48 kailinių žvėrelių ūkiai siekia apie 113 tūkst. eurų, tad juos ir bus prašoma priteisti iš valstybės.
„Kiekvieno ūkio nuostolis apskaičiuotas atskirai pagal formulę, kurią taikė danai, užkardę šią ūkinę veiklą šalyje. Mūsų valstybė, uždarydama verslo sektorius, turėtų atsižvelgti ir į kitų Europos šalių pavyzdžius, įvertinant realius patirtus nuostolius vietoje to, jog vieno žvėrelio gyvybę fermose įvertintų viso labo 1 euru jau nekalbant apie tai, kad pačią žalą buvo paskaičiavusi ankstesnė vyriausybė, tik dėl neaiškių priežasčių ją galimai nuslėpė nuo įstatymus svarsčiusiųjų“, – sako V. Kaklys.
Anot jo, susidaro ganėtinai paradoksali situacija, kuomet konkrečią veiklą naikinanti valstybė ne tik netinkamai įvertina realią žalą, bet dar ir galimai nuslepia jai nepalankius paskaičiavimus, nors juos pirko viešųjų pirkimų būdu iš nepriklausomo eksperto bei pasiūlo daugiau nei keistą metodiką nuostoliams padengti.
„Kiekvienas atvejis yra individualus, tačiau kuomet valstybė nusprendžia likviduoti ištisus ūkius, toks sprendimas turėtų būti kruopščiai įvertintas prisiimant atsakomybę. Jei to nebus, tuomet politikai galės skirti jiems palankias žalos kompensacijas, paliekant likimo valiai ne tik įmones, kasmet nešusias milijonus į šalies biudžetą, bet ir juose dirbančius žmones, netenkančius pagrindinio pragyvenimo šaltinio“, – teigia advokatas.
Anot jo, ši byla yra ne tik ginčas dėl nuostolių. Byloje bus suformuota nauja teisinė praktika dėl valstybės atsakomybės, kai ši nusprendžia uždrausti tam tikrą veiklą.
Numatyta, kad teismo posėdis Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmuose įvyks rugpjūčio 21 d. 9:00 val.
