Teismui perduota Marijampolės savivaldybės vicemero „čekiukų“ byla

Kaip rečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, jis kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019-2021 metais A. Visockis, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 23 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro bei transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo beveik 3 500 eurų, priklausiusių Marijampolės savivaldybės administracijai.
A. Visockis taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdamas sau turtinės naudos.
Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Marijampolės savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
