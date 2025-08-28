Buvusio vaikino persekiota vilnietė: „Jis vis atsirasdavo ten, kur būdavau ir aš“

Bylos duomenimis, turėdamas kryptingą tyčią rinkti konkrečią informaciją apie buvusios merginos privatų gyvenimą, galimus susitikimus su kitais asmenimis, prie jos automobilio „Toyota Avensis“, po galiniu bamperiu, slapta pritvirtino GPS sekimo įrenginį su SIM kortele.
Ši įranga skirta nustatyti ar sekti norimo automobilio judėjimo ir buvimo vietą realiu laiku. Taip, gavęs iš GPS sekimo įrenginio informaciją, kur tam tikru laiku yra merginos automobilis, Julius J. kryptingai vyko į nukentėjusios buvimo vietas.
Vyras aiškiai suvokė, kad naudodamasis GPS sekimo įrenginiu, neteisėtai renka informaciją apie privatų merginos gyvenimą. Ir tai jis darė iki 2022 m. vasario 18 d., kol nukentėjusioji nuvežė automobilį į autoservisą, kuriame ta įranga ir buvo aptikta.
Jau turi kitą šeimą
Kaltinamasis Julius J. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino ir parodė, kad prikabino GPS seklį prie buvusios merginos automobilio.
Vyras pasakojo, kad su ja gyveno kartu, buvo kaip sugyventiniai pusantrų metų ir turėjo tikslą sukurti bendrą šeimą.
Kažkuriuo momentu pajuto nepasitikėjimą savo sugyventine, todėl nusprendė patikrinti ją, norėdamas išsiaiškinti, kur ji būna, su kuo susitikinėja. Gariūnų turgavietėje nusipirko GPS įrenginį ir kitą dieną prikabino prie jos automobilio, po galiniu bamperiu.
Vyras pasakojo, kad šiuo metu jis jau yra sukūręs kitą šeimą. Julius J. teigė, kad labai gailisi ir atsiprašo nukentėjusiosios dėl savo veiksmų.
Sukėlė įtarimų
Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad su kaltinamuoju kelis mėnesius draugavo, tačiau 2021 m. lapkričio mėnesį ji nusprendė išsiskirti, bet Julius J. su tuo nenorėjo sutikti.
Jis ją nuolatos sekiojo, atsirasdavo ten kur būdavo ji, tai sukėlė įtarimų. Tuo labiau, kad Julius J. vieną kartą jai parodė kažkokį daiktą jos automobilio bagažinėje, sakydamas, kad jo pagalba jis girdėjo visus jos pokalbius.
2022 m. vasarį autoservise, pakėlus jos automobilį „Toyota Avensis“, ant keltuvo, buvo rastas, kaip įtariama GPS imtuvas su jame įdėta SIM kortele.
Minėtas įrenginys buvo magnetu prilipdytas automobilio apačioje po bamperiu. Įrenginį surado ir nuėmė serviso darbuotojas.
Po poros dienų, vėl atvažiavus Juliui J. pas ją į namus, tarp jų kilo konfliktas, ji iškvietė policiją. Vyras iki policijos atvykimo jau atvirai reikalavo, kad ji atiduotų jo sekimo įrenginį.
Vieno telefoninio pokalbio metu, kurio įrašą ikiteisminio tyrimo medžiagoje ji yra pateikusi, Julius J. prašė jos, kad sekimo įrenginį (aparatą) jam grąžintų, neatiduotų policijai.
Kad Julius J. ją sekė, rinko informaciją apie jos privatų gyvenimą, įrodo ir tai, kad vyras jos automobilio bagažinėje buvo įtaisęs vaizdo kamerą. Jis atvirai jai sakė, kad sekė, ką ji veikia, kad turi visus vaizdo įrašus, tačiau paprašius parodyti, neparodė.
Nukentėjusioji pridūrė, kad buvęs draugas jai niekuo negrasino, negąsdino susidorojimais. Mergina išreiškė vienintelį norą, kad jis tik paliktų ją ramybėje.
Mergina pridūrė, kad ji jau bendrauja su kitu vaikinu. Jie susitikinėdavo tamsiu paros metu nuošalesnėse vietose, tačiau visada ten atsirasdavo Julius J.
Kaip vėliau paaiškėjo, taip nutikdavo neatsitiktinai. Julius J. reikalavo, kad mergina paliktų naują simpatiją. Priešingu atveju grasino paviešinti jų santykius.
Teismo bausmė
Teismas nusprendė Julių J. pripažinti kaltu dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų žmogaus gyvenimą ir paskirti jam bausmę laisvės apribojimą vieneriems metams ir 3 mėnesiams.
Dėl visiško kaltės pripažinimo bausmė sumažinta trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė laisvės apribojimas 10 mėnesių.
Per visą bausmės laikotarpį vyras įpareigotas nesiartinti prie nukentėjusiosios arčiau kaip 150 metrų atstumu bei uždrausti lankytis nukentėjusiosios gyvenamojoje ir darbo vietose, taip pat tose vietose, kuriose būna nukentėjusioji.
