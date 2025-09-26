Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Minima turizmo diena – įvažiavimas į Neringą bus nemokamas

2025-09-26 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 06:12

Pasaulinės turizmo dienos proga nuo penktadienio iki šeštadienio vidurdienio įvažiavimas į Neringą bus nemokamas.

Tiesa, nemokamos vienos paros kelionės į Neringą galios tik lengviesiems automobiliams, pranešė vietos savivaldybė.

Šeštadienį minint Pasaulinę turizmo dieną, Neringoje bus gausu ir renginių.

Šeštadienio rytą Neringos svečiai ir gyventojai kviečiami į visai šeimai skirtą ekskursiją „Raganų kalno paslaptys“ Juodkrantėje, teniso varžybas, taip pat Lietuvos sportinės žūklės jūroje nuo kranto čempionatą „Neringos taurė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią dieną taip pat vyks jubiliejinis 25-asis tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas. Renginio metu dalyviai varžysis 21,098 km Nidos pusės maratono bėgime, 5 km YIT bėgime, 2 km vaikų bėgime, 0,5 km vaikų bėgime bei 0,21 km vaikų bėgime. 

Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad bėgimo metu nuo 10 iki 15 val. Taikos, Naglių ir Pamario gatvėse bus ribojamas eismas.

