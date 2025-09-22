Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

4 valandoms stabdomas eismas Kybartų punkte

2025-09-22 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 08:18

Pirmadienį Kybartų–Černyševskojė pasienio kontrolės punkte keturioms valandos bus stabdomas transporto priemonių eismas. 

Policijos reidas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Ribojimai įvedami dėl Rusijos pusėje vykdomų elektros tinklų priežiūros darbų.

Eismas bus stabdomas nuo 10 iki 14 val., pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Tai vienintelis kontrolės punktas pasienyje su Rusija, per kurį vyksta transporto priemonių judėjimas. Likusią paros dalį punkto veikla vyks įprastai, be apribojimų.

VSAT rekomenduoja keliautojams ir vežėjams atsižvelgti į laikinus ribojimus planuojant keliones per Lietuvos–Rusijos sieną.

Tokie darbai Rusijos pusėje atliekami kasmet rugsėjo ir spalio mėnesiais.

