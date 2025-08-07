Europai – žinia iš Trumpo: Putinas kalba apie žemių mainus

Trečiadienį Baltieji rūmai paskelbė, kad D. Trumpas yra pasirengęs susitikti su V. Putinu akis į akį. Kremlius ketvirtadienį patvirtino, kad susitikimas gali įvykti per artimiausias kelias dienas.
Anot Maskvos, susitikimo vieta bus atskleista vėliau, tačiau V. Putinas ketvirtadienį įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) kaip galimą susitikimo vietą. Jis pakartojo, kad neprieštarauja susitikimui su V. Zelenskiu esant tinkamoms sąlygoms, nors pabrėžė, kad dabar jų nėra.
Apie V. Putino ir D. Trumpo susitikimą imta kalbėti po D. Trumpo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vizito Maskvoje. Jo susitikimas su V. Putinu truko apie tris valandas.
Anksčiau D. Trumpas grasino, kad jei V. Putinas iki penktadienio nesutiks nutraukti karo veiksmų Ukrainoje, Rusijos naftos pirkėjams bus taikomi antriniai muitai.
Putinas kalba apie žemių mainus
V. Zelenskis ir jo sąjungininkai Europoje nerimauja, kad V. Putinas gali įtikinti D. Trumpą nusileisti. Jiems taip pat kyla abejonių dėl to, kaip bet koks susitarimas gali būti vykdomas ir kokias saugumo garantijas gaus Ukraina.
V. Zelenskis sako, kad trečiadienį per pokalbį su D. Trumpu jis ir Europos sąjungininkai aptarė „įvairius taikos derybų formatus“, įskaitant „du dvišalius ir vieną trišalį“ prezidentų susitikimą.
„Ukraina nebijo susitikimų ir tikisi tokio pat drąsaus požiūrio iš Rusijos pusės“, – trečiadienį sakė jis.
V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas sako, kad Rusija pirmiausia nori susitelkti į V. Putino ir D. Trumpo derybas.
Pasak kelių leidinio šaltinių, D. Trumpas per pokalbį su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais teigiamai vertino paliaubų galimybę. Jis taip pat užsiminė, kad V. Putinas būtų atviras pradėti taikos derybas mainais į žemės mainų aptarimą.
V. Putinas yra pareiškęs pretenzijas į Ukrainos Krymo pusiasalį, taip pat į rytinius ir pietinius Ukrainos Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionus. Ukraina yra sakiusi, kad nežada atiduoti jokių savo teritorijų. Kyjivas reikalauja, kad Rusija išvestų savo karius ir sumokėtų kompensacijas už nuo 2022 m. vasario šalyje padarytus nuostolius.
JAV atstovai anksčiau yra sakę, kad pagal bet kokį susitarimą Krymas būtų pripažintas Rusijos, o Rusija faktiškai perleistų kitų Ukrainos regionų dalių, kurias yra okupavusi, kontrolę. Pagal tuos ankstesnius pasiūlymus Ukrainai būtų grąžinta Zaporižios ir Chersono sričių kontrolė.
