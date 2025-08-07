Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europai – žinia iš Trumpo: Putinas kalba apie žemių mainus

2025-08-07 16:42 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-07 16:42

Aiškėja vis naujos detalės apie Donaldo Trumpo pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Europos lyderiais, taip pat apie planuojamą D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. „Bloomberg“ rašo, kad V. Putinas užsimena apie galimus teritorijų mainus.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

Aiškėja vis naujos detalės apie Donaldo Trumpo pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Europos lyderiais, taip pat apie planuojamą D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. „Bloomberg“ rašo, kad V. Putinas užsimena apie galimus teritorijų mainus.

REKLAMA
14

Trečiadienį Baltieji rūmai paskelbė, kad D. Trumpas yra pasirengęs susitikti su V. Putinu akis į akį. Kremlius ketvirtadienį patvirtino, kad susitikimas gali įvykti per artimiausias kelias dienas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Maskvos, susitikimo vieta bus atskleista vėliau, tačiau V. Putinas ketvirtadienį įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) kaip galimą susitikimo vietą. Jis pakartojo, kad neprieštarauja susitikimui su V. Zelenskiu esant tinkamoms sąlygoms, nors pabrėžė, kad dabar jų nėra.

REKLAMA
REKLAMA

Apie V. Putino ir D. Trumpo susitikimą imta kalbėti po D. Trumpo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vizito Maskvoje. Jo susitikimas su V. Putinu truko apie tris valandas.

REKLAMA

Anksčiau D. Trumpas grasino, kad jei V. Putinas iki penktadienio nesutiks nutraukti karo veiksmų Ukrainoje, Rusijos naftos pirkėjams bus taikomi antriniai muitai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Putinas kalba apie žemių mainus

V. Zelenskis ir jo sąjungininkai Europoje nerimauja, kad V. Putinas gali įtikinti D. Trumpą nusileisti. Jiems taip pat kyla abejonių dėl to, kaip bet koks susitarimas gali būti vykdomas ir kokias saugumo garantijas gaus Ukraina.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis sako, kad trečiadienį per pokalbį su D. Trumpu jis ir Europos sąjungininkai aptarė „įvairius taikos derybų formatus“, įskaitant „du dvišalius ir vieną trišalį“ prezidentų susitikimą.

„Ukraina nebijo susitikimų ir tikisi tokio pat drąsaus požiūrio iš Rusijos pusės“, – trečiadienį sakė jis.

V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas sako, kad Rusija pirmiausia nori susitelkti į V. Putino ir D. Trumpo derybas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak kelių leidinio šaltinių, D. Trumpas per pokalbį su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais teigiamai vertino paliaubų galimybę. Jis taip pat užsiminė, kad V. Putinas būtų atviras pradėti taikos derybas mainais į žemės mainų aptarimą.

V. Putinas yra pareiškęs pretenzijas į Ukrainos Krymo pusiasalį, taip pat į rytinius ir pietinius Ukrainos Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionus. Ukraina yra sakiusi, kad nežada atiduoti jokių savo teritorijų. Kyjivas reikalauja, kad Rusija išvestų savo karius ir sumokėtų kompensacijas už nuo 2022 m. vasario šalyje padarytus nuostolius.

JAV atstovai anksčiau yra sakę, kad pagal bet kokį susitarimą Krymas būtų pripažintas Rusijos, o Rusija faktiškai perleistų kitų Ukrainos regionų dalių, kurias yra okupavusi, kontrolę. Pagal tuos ankstesnius pasiūlymus Ukrainai būtų grąžinta Zaporižios ir Chersono sričių kontrolė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis prakalbo apie trišalį susitikimą su Putinu ir Trumpu: Europa taip pat privalo jame dalyvauti (6)
Padaugėjo ukrainiečių, norinčių, kad derybomis būtų užbaigtas karas su Rusija BNS Foto
Naujausia apklausa: padaugėjo ukrainiečių, norinčių, kad derybomis būtų užbaigtas karas su Rusija (11)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio: pirmą kartą gavome aiškių signalų, ko nori Rusija (25)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimas: Rubio įvardijo sąlygą (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų