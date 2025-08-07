Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas ragina „Intel“ vadovą atsistatydinti

2025-08-07 15:23 / šaltinis: BNS
2025-08-07 15:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad naujasis JAV lustų gamintojos „Intel“ vadovas privalo nedelsdamas atsistatydinti, vienam respublikonų senatoriui, kaip pranešama, išreiškus susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo dėl jo ryšių su įmonėmis Kinijoje.

Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)

0

„INTEL generalinis direktorius yra labai ĮSIVĖLĘS Į KONFLIKTUS ir privalo nedelsdamas atsistatydinti. Nėra kito šios problemos sprendimo“, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

Išvakarėse senatorius Tomas Cottonas (Tomas Kotonas), kaip pranešama, kreipėsi į „Intel“, kvestionuodamas Lip-Bu Tano ir Kinijos įmonių ryšius.

Lip-Bu Tanas prie bendrovės vairo stojo kovo mėnesį.

Į viršų