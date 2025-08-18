Tomilinas: socialdemokratai nori valdyti lengvai

„Čia yra valstybės reikalai ir socialdemokratai mato, kad jiems lengviau, niekas visiškai nekels klausimų ir nebus principingų nesutarimų, kurie veda paskui veda į tobulėjimą.
Jeigu jie nori valdyti lengvai, jie valdys lengvai“, – LSDP sprendimą po sekmadienį vykusios tarybos posėdžio pirmadienį LRT Radijui komentavo T. Tomilinas.
„Mes tikrai norėjome dirbti su socialdemokratais, sakėme, kad viskas tvarkoje dirbti su Aurelijumi ir jo vadovaujama partija, bet jeigu nori dirbti su Žemaitaičiu, tai dirbs su Žemaitaičiu. Mes visi žinome, ką tai reiškia“, – tvirtino politikas.
Jis taip pat pažymėjo, kad nors demokratai ne kartą siūlė socialdemokratams keisti koalicijos formatą, jokių ultimatumų pastariesiems nekėlė.
„Daugybę mėnesių aiškiai sakome, kad jeigu yra galimybė pakeisti formatą, tai mes siūlome socialdemokratams pergalvoti, ar viskas gerai, ar jiems nepakanka savų skandalų, savų problemų su savu premjeru, ar jiems ir toliau norisi murkdytis skandaluose, kuriuos neišvengiamai generuos „Nemuno aušra“ su jos pirmininku. (...) Mes tikrai nestatėme jokių ultimatumų ir kasdien traktuojame, kad tai yra pasiūlymas pabandyti paieškoti kelių, pertvarkant visas pozicijas, pertvarkant galias ir paieškot naujų partnerių. (...) ir mes garsiai paaiškinome, kodėl tai darome“, – pabrėžė partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininko pavaduotojas.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
Tikisi koalicinę sutartį suderinti iki kitos savaitės
Po LSDP tarybos sprendimo, partijos derybinė grupė šią savaitę susitiks su politinių jėgų atstovais, pakviestais į valdančiąją koaliciją. Pirmadienį planuojamas susitikimas su „aušriečiais“.
M. Sinkevičiaus teigimu, viliamasi, kad koalicinę sutartį pavyks suderinti iki kitos savaitės ketvirtadienio.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė praėjusią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir valstiečių atstovais.
Visgi, šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „aušriečiais“ ir demokratais.
Anksčiau S. Skvernelio pirmininkaujama politinė jėga pranešė nebegalinti dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu valstiečiai pranešė, kad formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
