  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įsigalioja nauja tvarka, lengvinanti didelių pramonės įmonių statybas

2025-11-03 07:06 / šaltinis: BNS
2025-11-03 07:06

Nuo lapkričio 1 dienos įsigalioja Seimo birželį priimti įstatymai, leidžiantys Lietuvoje greičiau ir lengviau įsikurti pramonės įmonėms, užtikrinančioms valstybės saugumo ir gynybos poreikius, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Statybos BNS Foto

0

„Sukurdami ypač greitą ir palankią investicijoms aplinką lengviau pasieksime, kad Lietuvoje būtų sparčiau kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, o investuotojai mūsų šalį pasirinktų dėl paprastesnių įsikūrimo procedūrų“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, įstatymų pokyčiai leis įmonėms pradėti statybas be kai kurių leidimų, o investicijos virš 110 mln. eurų (vietoje 100 mln. eurų) būtų pripažįstamos didelėmis.

Ministerijos teigimu, pakeitimais sukuriamas „investicijų greitkelis“ – vienos palankiausių sąlygų investuotojams regione.

Beveik 10 įstatymų paketu kuriama palanki aplinka nacionalinėms ir užsienio investicijoms į gynybą – vadinamasis žaliasis koridorius, kuris gerokai sumažintų barjerus, supaprastintų žemės naudojimo ir statybų leidimų išdavimo tvarką gynybos pramonės projektams. 

Paprastesnės sąlygos bus taikomos ir projektams laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) teritorijose – greitesnis žemės formavimas, aiškesnės planavimo taisyklės, supaprastintas poveikio aplinkai vertinimas. 

Taip pat bus pertvarkytas ir pelno mokesčio lengvatų taikymas – jos galiotų nuo projekto rezultatų pasiekimo, o ne nuo jo pradžios. 

Spartinant procesus, poveikio aplinkai vertinimas išlieka privaloma procedūra.

