Druskininkuose iškils nauja autobusų stotis

Kaip teigiama savivaldybės pranešime, kapsulėje bus saugomas laiškas ateities kartoms bei simboliniai projekto artefaktai, o pati kapsulė bus patalpinta matomoje stoties vietoje, kad primintų apie šios vietos kūrimo pradžią ir jos idėją.
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad šis projektas pristato ne tik išskirtinę kurorto autobusų stotį, bet ir pačius Druskininkus. Anot jo, šis statinys – tai ne tik vieta, kur atvyksta ir išvyksta autobusai.
„Tai – vieta, kur susitinka keliaujantys, naujų įspūdžių ir patirčių ieškantys žmonės. O iš šio pastato vidaus kilsiantis helio balionas simbolizuoja Druskininkų siekį nuolat judėti pirmyn ir aukštyn“, – pranešime cituojamas R. Malinauskas.
Architektas: stoties idėja kilo iš pačios gamtos
Architekto Gintaro Balčyčio Druskininkų autobusų stoties projektas šiais metais dalyvavo Lietuvos paviljone Venecijos architektūros bienalėje.
Architekto teigimu, Druskininkų autobusų stoties idėja kilo iš pačios gamtos.
„Esami sklypo medžiai padiktavo pastato idėją ir atlieka pagrindinį vaidmenį, o ir pats projektas atitinka visus šiandienos tvarumo kriterijus,“ – teigia jis.
Pasak savivaldybės, medinių konstrukcijų stotis taps daugiafunkciniu objektu, kuriame „architektūra, gamta ir technologijos susilieja į vieną visumą“.
Iš jos vidaus kylantis helio balionas leis lankytojams pakilti į 200 metrų aukštį ir pamatyti Druskininkų bei jų apylinkių panoramas.
„Kapsulėje saugomas laiškas ateities kartoms primins, kad Druskininkų autobusų stotis gimė iš noro kurti daugiau nei pastatą – aplinką, kurioje dera žmogus, gamta ir miestas. Ji taps šio projekto simboliu ir kvies ateities kartas tęsti pradėtą dialogą, grįstą pagarba vietai ir laikui“, – teigiama pranešime.
Druskininkų autobusų stoties statybų ėmėsi keleivių vežimo bendrovė „Kautra“. Skaičiuota, kad projektas kainuos apie 14 mln. eurų, darbai turėtų būti baigti iki 2026 metų pabaigos.