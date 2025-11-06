„Invalda INVL“ steigia fondą – investuos į Rūdninkų karinio miestelio plėtrą

Fondas „INVL Defence Infrastructure Fund I“ veiktų kaip finansinis projekto partneris. Lietuvos bankas pritarė fondo taisyklėms, pranešė įmonė.
„Atsižvelgdami į geopolitinę situaciją regione matome, kad gynybos sektorius yra viena aktualiausių sričių, kurioje galime prisidėti prie ilgalaikės vertės kūrimo tiek investuotojams, tiek platesnei visuomenei", – pranešime sakė „INVL Asset Management“ infrastruktūros projekto vadovas Ignas Šablevičius.
Laimėjus konkursą ir pradėjus projekto finansavimą, į fondą galės investuoti instituciniai ir informuotieji investuotojai – Lietuvos gyventojai ir verslas.
Fondo vienetus instituciniams investuotojams platins „INVL Asset Management“, o informuotiesiems – finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras. Pastariesiems taikoma minimali investavimo suma sieks 125 tūkst. eurų.
Maksimalus informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo fondo „INVL Defence Infrastructure Fund I“ dydis siekia 100 mln. eurų.
Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jame įsikurs Vokietijos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.
