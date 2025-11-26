 
TV3 naujienos > Žmonės

Internete pasirodė naujos Sofijos Rotaru nuotraukos: štai kaip dainininkė atrodo dabar

2025-11-26 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 20:35

Šią vasarą Ukrainos popdainininkė Sofija Rotaru, turinti apdovanojimą „Ukrainos nacionalinė legenda", surengė fotosesiją Kyjive.

Sofija Rotaru (nuotr. SCANPIX)

Šią vasarą Ukrainos popdainininkė Sofija Rotaru, turinti apdovanojimą „Ukrainos nacionalinė legenda“, surengė fotosesiją Kyjive.

0

Apie tai buvo pranešta fotografo Nunzio Garofalo „Instagram“ paskyroje.

Naujos nuotraukos

Jis yra sukūręs daugybę darbų įvairiuose Ukrainos miestuose. Pasak jo įrašo, 78-erių atlikėja buvo fotografuojama Andrijivske, pranešė Unian.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by 𝓝𝓾𝓷𝔃𝓲𝓸 𝓖𝓪𝓻𝓸𝓯𝓪𝓵𝓸 (@nunziogarofaloph)

Kaip skelbė UNIAN, neseniai Sofijos Rotaru sesuo atvirai pasakojo, ar jos palaiko ryšį, ir pakomentavo gandus apie tai, kad ji galėjo palikti šalį.

Priminsime, jog Rusijos propagandistai anksčiau skleidė teiginius, esą S. Rotaru šeima vis dar moka mokesčius Rusijai – per nekilnojamojo turto mokesčius už jos „Villa Sofia“ Rusijos okupuotoje Jaltoje.

