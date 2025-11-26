Internete pasirodė naujos Sofijos Rotaru nuotraukos: štai kaip dainininkė atrodo dabar

Apie tai buvo pranešta fotografo Nunzio Garofalo „Instagram“ paskyroje.
Naujos nuotraukos
Jis yra sukūręs daugybę darbų įvairiuose Ukrainos miestuose. Pasak jo įrašo, 78-erių atlikėja buvo fotografuojama Andrijivske, pranešė Unian.
Kaip skelbė UNIAN, neseniai Sofijos Rotaru sesuo atvirai pasakojo, ar jos palaiko ryšį, ir pakomentavo gandus apie tai, kad ji galėjo palikti šalį.
Priminsime, jog Rusijos propagandistai anksčiau skleidė teiginius, esą S. Rotaru šeima vis dar moka mokesčius Rusijai – per nekilnojamojo turto mokesčius už jos „Villa Sofia“ Rusijos okupuotoje Jaltoje.
