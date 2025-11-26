 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pasisavino milijonus ir paliko žmones šalti: Ukrainoje atskleista stulbinanti korupcijos schema

2025-11-26 14:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 14:49

Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specialioji kovos su korupcija prokuratūra (SAPO) išaiškino organizuotą grupuotę, neteisėtai pasisavinusią daugiau nei 140 mln. grivinų (beveik 2,9 mln. eurų) lėšų, skirtų teikti šildymo ir vandentiekio paslaugas trims Donecko regiono pafrontės gyvenvietėms, o šiai grupuotei vadovavo Donecko regiono valstybinės administracijos būsto ir komunalinių paslaugų skyriaus direktorius. Apie tai pranešė NABU.

Pasisavino milijonus ir paliko žmones šalti: Ukrainoje atskleista stulbinanti korupcijos schema (nuotr. SCANPIX)
13

TAIP PAT SKAITYKITE:

„2023 m. pavasarį grupuotės nariai atrinko objektus, kurie turėjo būti restauruoti naudojant biudžeto lėšas. Jie dirbtinai padidino įrangos ir darbų kainą, surengė viešųjų pirkimų konkursą ir užtikrino, kad juos laimėtų jų kontroliuojama bendrovė, kurią faktiškai valdė buvęs pareigūno klasiokas. Nepaisant to, kad nebuvo tinkamos projekto dokumentacijos, su šia įmone buvo pasirašyta sutartis dėl septynių modulinės konstrukcijos katilinių tiekimo ir montavimo Selydove ir Ukrainske už daugiau nei 200 mln. grivinų (4 mln. eurų). Nors katilinės buvo pristatytos, prijungtos buvo tik dvi, ir net tos neveikė dėl defektų“, – teigiama pranešime.

Pažymėtina, kad kitas šio plano etapas buvo įgyvendintas Sviatohirske, prisidengiant vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija. Pagal sutartis buvo sumokėtos lėšos už darbus, kurie nebuvo atlikti arba buvo atlikti atmestinai – be leidimų, be tinkamos projekto dokumentacijos ir rimtai pažeidžiant taisykles.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Štai kaip bandė nuslėpti nusikaltimą

Siekdami nuslėpti šį nusikaltimą, grupuotės nariai suklastojo darbų užbaigimo pažymėjimus, neteisėtai pratęsė sutarčių terminus ir darė spaudimą savivaldybių komunalinių paslaugų įmonių vadovams, kad šie įtrauktų šiuos įrenginius į savo balansą.

Tyrėjai mano, kad šiais veiksmais valstybei padaryta nuostolių už daugiau nei 140 mln. grivinų (bemaž 2,9 mln. eurų), kurias nusikaltėliai pasisavino ir panaudojo savo nuožiūra, o pafrontės miestelių gyventojai žiemą liko be šildymo ir geriamojo vandens.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, NABU direktorius Semionas Kryvonosas pareiškė, kad Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras tiria daugiau nei dešimt galimų piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su įtvirtinimų statyba, įskaitant įtvirtinimų statybą Donecko regione, prižiūrint Poltavos regiono administracijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Slavik
Slavik
2025-11-26 14:54
Slava ukraine, korupcijai slava!
Atsakyti
Ona
Ona
2025-11-26 15:03
O kiel dar neatskeistų aferų?oi oi mokie ten negeri dalykai vyksta.kur dideli pinigai ten ir korupcija.taigi daug lobstanciu iš paramos.
Atsakyti
uzteks kist i bala musu pinigus
uzteks kist i bala musu pinigus
2025-11-26 15:20
pries 3 dienas Nauseda pervede 43 milijonus eur i kazkoki Ukrainos isminavimo fonda.Panasu,kad musu sunkiu darbu uzdirbtus pinigus ukrainieciai isminuos
Atsakyti
