Sukrečiantis įvykis: garsus dainininkas insultą patyrė ant scenos

Donald Glover atskleidė, kad praėjusiais metais turėjo atšaukti likusią savo turo dalį po to, kai per pasirodymą patyrė insultą. 42-ejų reperis, scenoje pasirodantis Childish Gambino vardu, apie patirtą sveikatos pablogėjimą prabilo šį savaitgalį Los Andžele, Camp Flog Gnaw festivalyje Dodger stadione. Dainininkas pasijuto blogai per koncertą Naujajame Orleane, Luizianoje, praėjusių metų rugsėjį, tačiau pasirodymą tęsė, pranešė Mirror.
Patyrė insultą
Po koncerto jis nuvyko į ligoninę Hiustone, Teksase, kur gydytojai jam pasakė, kad jis patyrė insultą. Pasirodymo LA metu jis savo gerbėjams sakė: „Jūs klausėte kur aš dingau. Luizianoje pajutau labai stiprų skausmą galvoje, bet vis tiek atlikau pasirodymą. Aš beveik gerai nemačiau, tad kai atvykome į Hiustoną, nuėjau į ligoninę, ir gydytojas pasakė: Jūs patyrėte insultą. Ir pirmas dalykas, kurį pagalvojau, buvo: O, štai aš vėl kopijuoju Jamie Foxx.“
Po šio pokšto muzikantas sakė jautęsis taip, lyg nuviltų visus, apgailestaudamas, kad vis dar nėra buvęs Airijoje. Jis taip pat atskleidė, kad susilaužė pėdą ir kad „gydytojai rado skylę“ jo širdyje, dėl ko jam teko patirti dvi operacijas.
„Jie rado skylę mano širdyje. Taigi turėjau vieną operaciją, o vėliau – dar vieną“, – sakė jis. – „Sako, kad visi turi du gyvenimus, o antrasis prasideda tada, kai supranti, kad turi tik vieną“.
„Turite vieną gyvenimą, draugai, ir turiu būti atviras – gyvenimas, kurį gyvenau kartu su jumis, buvo tikra palaima.“ Šis atlikėjo paaiškinimas pasirodė po to, kai gerbėjai svarstė, kodėl jis staiga atšaukė savo koncertus praėjusiais metais.
Atšaukė pasirodymus
Ilgame pareiškime socialiniuose tinkluose tuo metu jis rašė: „Po mano koncerto Naujajame Orleane nuvykau į ligoninę Hiustone įsitikinti dėl negalavimo, kuris tapo akivaizdus.
Po apžiūros tapo aišku, kad tą vakarą negalėsiu pasirodyti, o po daugiau tyrimų paaiškėjo, kad negalėsiu atlikti likusio JAV turo per numatytą laiką. Šiuo metu turiu suplanuotą operaciją ir man reikia laiko pasveikti.“
Pareiškime taip pat teigiama: „Mano sveikimo kelias yra tai, su kuo turiu susidurti rimtai. Atsižvelgiant į tai, nusprendėme priimti sunkų sprendimą atšaukti likusią Šiaurės Amerikos turo dalį bei JK ir Europos datas. Bilietai bus grąžinti pirkimo vietoje. Aš noriu tik vieno – atvežti šį šou gerbėjams ir pasirodyti. Kol kas dėkoju už meilę, privatumą ir palaikymą.“
„The New World Tour“ buvo pirmasis jo turas nuo 2019 metų ir žymėjo, kaip jis pats sakė, paskutinį Childish Gambino personos skyrių. Donald taip pat yra scenaristas ir aktorius, vaidinęs FX dramoje „Atlanta“, pasibaigusioje ketvirtojo sezono finalu 2022 m. lapkritį.“
