Sostinėje – aistringas renginys: atmosfera kaito nuo gundančių šokių ir apnuogintų kūnų

Į renginį suplūdo smalsuoliai, jame dalyvavo ir žinomas komikas Marius Povilas Elijas Martynenko.
„Eros 2025“ 2025(35 nuotr.)
Gundanti atmosfera
Atmosferą kaitino gundantys vakaro pasirodymai, seksualūs drabužiai, ekstravagantiški kostiumai. Žiūrovai buvo kviečiami ant scenos dalyvauti pasirodymuose su pačiais artistais.
Taip pat buvo galima įsigyti įvairių aistros atributų.
„Eros 2025“ – tai vienintelis ir didžiausias erotikos festivalis Baltijos šalyse.
Šaltinis:
tv3.lt
