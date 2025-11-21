 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Sostinėje – aistringas renginys: atmosfera kaito nuo gundančių šokių ir apnuogintų kūnų

2025-11-21 21:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 21:03

Lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“, Vilniuje, antrąsyk vyksta tarptautinis erotikos festivalis „Eros 2025“.

„Eros 2025“ 2025 (nuotr. BNS)
35

Lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO", Vilniuje, antrąsyk vyksta tarptautinis erotikos festivalis „Eros 2025".

4

Į renginį suplūdo smalsuoliai, jame dalyvavo ir žinomas komikas Marius Povilas Elijas Martynenko.

„Eros 2025“ 2025
FOTOGALERIJA. „Eros 2025“ 2025

Gundanti atmosfera

Atmosferą kaitino gundantys vakaro pasirodymai, seksualūs drabužiai, ekstravagantiški kostiumai. Žiūrovai buvo kviečiami ant scenos dalyvauti pasirodymuose su pačiais artistais.

Taip pat buvo galima įsigyti įvairių aistros atributų.

„Eros 2025“ – tai vienintelis ir didžiausias erotikos festivalis Baltijos šalyse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Eilinis
Eilinis
2025-11-21 21:09
Gaidziu paradas. Reikia referendumo atskirti ta sostine atiduoti lukasenkai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
