 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM Baltarusijai įteikė protesto notą dėl Lietuvos vežėjų

2025-11-21 18:54 / šaltinis: BNS
2025-11-21 18:54

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė protestą Baltarusijai dėl diskriminacinių veiksmų Lietuvos vežėjų atžvilgiu. 

Baltarusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė protestą Baltarusijai dėl diskriminacinių veiksmų Lietuvos vežėjų atžvilgiu. 

REKLAMA
0

Penktadienį ministerija įteikė protesto notą Baltarusijos ambasados šalyje atstovui dėl Lietuvos įmonėms priklausančių vilkikų, priekabų ir puspriekabių užgrobimo bei šiurkštaus tarptautinės teisės nuostatų pažeidimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Užsienio reikalų ministerija griežtai pareikalavo, kad Baltarusija nedelsdama nutrauktų šiuos diskriminacinius veiksmus bei perspėjo, jog priešingu atveju Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, reikalauti padarytos žalos atlyginimo ir imtis kitų atsakomųjų priemonių tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu“, – teigiama penktadienį išplatintame pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, jog premjerė Inga Ruginienė penktadienį sakė, kad jeigu situacija blogės, Lietuva neatmeta galimybės vėl uždaryti sieną neribotam laikui, o tai, kad Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų, tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą.

REKLAMA

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.

Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų