Rusų atlikėją Morgenshtern siūloma įtraukti į nepageidaujamų sąrašą: į Lietuvą neįžengtų

„Teikimas įtraukti atlikėją Morgenshtern į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą išsiųstas vidaus reikalų ministrui ir Migracijos departamentui“, – Eltai nurodė ministerija.
Prašymą uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvą Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovui užsienio reikalų ministras teikia, jeigu yra priežasčių manyti, kad asmuo užsienyje padarė sunkų nusikaltimą, dalyvavo korupcinėse veiklose arba pinigų plovime. Užsieniečiui draudimas atvykti į šalį taip pat gresia, jeigu jis viešai remia arba dalyvauja kitos valstybės veiksmuose, pažeidžiančiose tarptautinę teisę.
Taip pat atvykimas gali būti draudžiamas, jei toks asmuo yra įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą kitoje Europos Sąjungos (ES), NATO ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje.
Galutinį sprendimą dėl asmens įtraukimo į nepageidaujamųjų sąrašą priima vidaus reikalų ministras.
ELTA primena, kad spalio 24 d. sostinės meras V. Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Morgenshtern – lapkritį Vilniuje numatomas jo koncertas. Taip pat URM paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Atlikėjas Morgenshtern paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų reperio pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.
