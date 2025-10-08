Naujausia žinia apie Izraelio pajėgų sulaikytą lietuvį: štai kur jis ir kokia jo būklė

Kol A. Chichlovskis dar buvo Izraelio kalėjime, jį aplankė Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė. Vyras taip pat gavo progą pabendrauti su šeima.
„Sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis jo prašymu buvo aplankytas Izraelio kalėjime, įvykdytas jo prašymas susisiekti su artimaisiais“, – nurodė URM.
Izraelyje buvo priimtas sprendimas lietuvį ir dar 170 aktyvistų deportuoti. A. Chichlovskis pirmadienį vakare (Lietuvos laiku) nusileido Atėnuose.
„Piliečiui atvykus į Graikiją, jį pasitiko konsulinis pareigūnas, tolesnės konsulinės pagalbos neprireikė“, – informavo URM.
URM žiniomis, Atėnuose nusileidęs lietuvis buvo sveikas. Taip pat, anot ministerijos, buvo „organizuojama tolesnė piliečio kelionė namo“.
Paklausus, kiek kainuos lietuvio deportacija ir kas apmokės kelionės išlaidas, URM nurodė, kad tai – ne Lietuvos institucijų atsakomybė.
„Lietuvos Respublikos institucijos neapmokėjo nei piliečio deportacijos, nei jo kelionės į gyvenamą vietą Europoje išlaidų“, – atsakė URM.
Neoficialiais duomenimis, A. Chichlovskis iš Atėnų grįžo namo į Olandiją.
Sulaikyta į Gazą plaukusi pagalbos flotilė
A. Chichlovskis keliavo vienu iš 45 į Gazos Ruožą plaukusios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų. Jais savanoriai plukdė humanitarinę pagalbą. Kaip rašė BNS, ministerija jį buvo įspėjusi apie galimas rizikas.
Pasak URM, Izraelio kalėjime su A. Chichlovskiu penktadienį susitiko Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė. Ji patvirtino, kad asmuo jaučiasi gerai, tik yra pavargęs.
Aktyvistas savo ruožtu konsulę informavo, jog pasirašė sutikimą būti deportuotas.
Izraelis pirmadienį pranešė deportavęs 171 aktyvistą, kurie buvo sulaikyti, kai buvo perimta į Gazą plaukusi pagalbos flotilė. Joje buvo ir žinomi žmonės, tokie kaip švedų aktyvistė Greta Thunberg.
Prieš 6 dienas socialiniuose tinkluose išplito iš anksto paruoštas vaizdo įrašas, jeigu A. Chichlovskis būtų sulaikytas.
„Mano vardas Aleksandras Chichlovskij. Aš esu iš Lietuvos, ir jei žiūrite šį vaizdo įrašą, mane pagrobė IOF ir prieš mano valią išvežė į Izraelį. Pasakykite mano Vyriausybei ir nutraukti bendrininkavimą su Izraeliu ir grąžinti mane namo. Sustabdykite genocidą. Laisvę Palestinai“, – vaizdo įraše kalbėjo aktyvistas.
Prieš kelias savaites įvairios žmogaus teisių nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindamos apsaugoti A. Chichlovskį ir jo humanitarinę misiją.
Taip pat reikalauta, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam lietuviui ir kitiems keliautojams tuo atveju, jeigu Izraelis prieš laivus panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones.
Prie URM dėl to buvo susirinkusios kelios dešimtys mitinguotojų.
Štai kodėl Lietuva renkasi Izraelį, o ne palestiniečius
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nemano, jog Palestinos pripažinimas padėtų užtikrinti taiką regione ir to nesiruošia daryti. Politologas Tomas Janeliūnas mano, kad taip yra todėl, kad Lietuva labiau palaiko Izraelį nei Palestiną. Kol kas Lietuva nėra pripažinusi Palestinos kaip kitos Europos šalys viena po kitos skelbia apie pripažinimą.
„Tai nėra kažkuo labai netikėta. Lietuva tikrai niekada nebuvo viena didžiausių Palestinos nepriklausomybės rėmėjų. Mes turime gana seną tradiciją laikytis labiau proizraelietiškos politikos“, – sakė T. Janeliūnas.
Pašnekovo nuomone, Lietuvos dabartinė neutrali, susilaikanti pozicija Palestinos klausimu tęsia ankstesnę tradiciją Jungtinėse Tautose palaikyti Izraelį ir JAV.
„Daugeliu atvejų tai matėsi ir balsavimuose, tarkime, Jungtinėse Tautose, svarstant įvairias rezoliucijas. Dažnai pritardavome amerikietiškai pozicijai, palaikančiai Izraelį. Todėl ši dabartinė neutrali arba gana susilaikanti pozicija dėl Palestinos yra tiesiog tradicinės politikos tąsa“, – atkreipė dėmesį ekspertas.
Anot politologo, Europos šalys Palestinos pripažinimą dažniau naudoja kaip politinio spaudimo priemonę prieš Izraelį.
„Europos valstybės Palestinos pripažinimą dažniau naudoja kaip politinio spaudimo priemonę prieš Izraelį, bandydamos jį paskatinti ar priversti nenaudoti nehumaniškų agresijos priemonių prieš Palestinos civilius. Matydamos, kad paprasti diplomatiniai raginimai neveikia, jos imasi tokio politinio pripažinimo veiksmų“, – kalbėjo politologas.
T. Janeliūno teigimu, kitų šalių Palestinos pripažinimas, greičiausiai, nepakeis Izraelio politikos ir tik dar labiau apsunkins ilgalaikio konflikto sprendimą.
„Labai abejoju, ar tai ką nors pakeis. Greičiausiai, tai tik pratęs ilgalaikį konfliktą. Kol Benjaminas Netanyahu vadovauja Izraelio vyriausybei, nėra ženklų, kad tokie politiniai veiksmai – pripažinimas – pakeistų Izraelio politiką.
Ilguoju laikotarpiu tai turbūt tik dar labiau apsunkins konflikto sprendimą, nes vienašaliai Palestinos pripažinimai, kuriems Izraelis nepritaria, galiausiai tik gilins nesutarimus“, – kalbėjo jis.
Situacija Gazoje vadina nepriimtina, bet pripažinti Palestinos neketina
Daliai Vakarų valstybių pripažįstant Palestinos valstybę, prezidentas G. Nausėda sako, kad toks veiksmas Lietuvai šiuo metu neatrodo kaip užtikrinantis taiką regione.
„Mes matome, kad Izraelis priešinasi tam, kad Izraeliui šita alternatyva šiandien netinka. Ar tiks rytoj, yra didelis klausimas.
Tai spręsti šį klausimą tokiu, kaip čia pasakyti, ultimatyviu arba forsuotu Palestinos valstybės pripažinimu galima, bet taikos į regioną tai veikiausiai iš karto neatneš“, – Prezidentūros išplatintame komentare teigė G. Nausėda.
„Štai kodėl Lietuva tikrai sąžiningai teigia, kad tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina, kad dėl to didelė atsakomybės našta tenka pačiam Izraeliui, bet pripažinimas šiandien mums neatrodo taikos užtikrinimo garantija“, – sakė jis.
Pasak prezidento, dauguma valstybių sutaria, kad ilgesniuoju laikotarpiu dviejų valstybių alternatyva yra turbūt vienintelė galima.
„Žinoma, tiktai su abiejų valstybių pripažinimu viena kitos, gerbimu viena kitos suvereniteto. Šiandien, deja, tai nėra realybė“, – kalbėjo šalies vadovas.
