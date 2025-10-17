Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Milane atidarytas Lietuvos garbės konsulatas

2025-10-17 12:01 / šaltinis: BNS
2025-10-17 12:01

Šią savaitę Milane atidarytas Lietuvos garbės konsulatas, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

0

Į Lietuvos garbės konsulo pareigas paskirtas inžinerinį išsilavinimą turintis verslininkas, mados ir dizaino profesionalas Alessandro Maria Ferreri.

Lietuvos ambasadorės Italijoje Dalios Kreivienės teigimu, verslo bendruomenėje ir institucinių ryšių turinčio garbės konsulo paskyrimas bus reikšminga pagalba įgyvendinant Lietuvai svarbius projektus tiek Milane, tiek visoje Lombardijoje.

Įvairiuose Italijos regionuose iš viso veikia 11 Lietuvos garbės konsulatų.  Lietuvos garbės konsulus skiria Lietuvos užsienio reikalų ministras.

