Milane atidarytas Lietuvos garbės konsulatas

Į Lietuvos garbės konsulo pareigas paskirtas inžinerinį išsilavinimą turintis verslininkas, mados ir dizaino profesionalas Alessandro Maria Ferreri.
Lietuvos ambasadorės Italijoje Dalios Kreivienės teigimu, verslo bendruomenėje ir institucinių ryšių turinčio garbės konsulo paskyrimas bus reikšminga pagalba įgyvendinant Lietuvai svarbius projektus tiek Milane, tiek visoje Lombardijoje.
Įvairiuose Italijos regionuose iš viso veikia 11 Lietuvos garbės konsulatų. Lietuvos garbės konsulus skiria Lietuvos užsienio reikalų ministras.
