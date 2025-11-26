Garsus dainininkas susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis: prarado balsą

Junior Giscombe, geriausiai žinomas dėl 1982 m. hito „Mama Used To Say“ ir „Grammy“ pelniusios dainos „Do You Really Want My Love?“, pasirodžiusios filme Beverly Hills Cop, papasakojo, kad jo balso stygos staiga susmuko po pasirodymo 2023-aisiais. Tai paliko jį prikimusį, su šiurkščiu balsu ir beveik nepajėgų ištarti žodžių, pranešė Mirror.
Gydymas ir sveikimas
Jis buvo gydomas Šv. Jurgio ligoninėje Londone, kur jam atlikta „balsą išsaugojusi operacija“, o vėliau sekė keli mėnesiai logopedinės terapijos. Dabar atlikėjas vėl gali dainuoti ir sugrįžti į sceną.
Gyręs „nuostabius“ gydytojus, Junior sakė: „Esu be galo dėkingas Šv. Jurgio komandai – be jų neturėčiau balso ir turėčiau atsisveikinti su darbu, kurį myliu jau beveik 50 metų. Jie buvo nuostabūs, o rūpestis, kurį gavau kiekviename žingsnyje – nepriekaištingas. Negaliu liautis jų šlovinęs.“
Atsiminęs akimirką, kai neteko balso scenoje, Junior dalijosi: „Kai priėjau prie paskutinės dainos, balso tiesiog nebeliko – jis išnyko.“
„Iš pradžių maniau, kad peršalau, tačiau kai tai nepraėjo ir aš vis dar negalėjau kalbėti, supratau, kad kažkas ne taip. Kai bandžiau prabilti žmonai, iš burnos neišėjo jokio garso – man reikėjo pagalbos.“
Tuomet Junior išsigando, kad jo 50 metų karjera baigta. „Negalėti naudotis savo balsu buvo neįtikėtinai baisu. Per daugelį metų darydavau koncertus ir niekada neatlikdavau balso apšilimo. Kadangi niekada neturėjau problemų, maniau, kad mano balsas visada bus. Nėra balso – nėra darbo. Tai gąsdino.“
Gydymo metu atlikėjas dirbo su logopede Elissa Finn ir jos komanda. Jam buvo mokoma specialaus kalbėjimo ir dainavimo metodo, kuris padeda sumažinti balso stygų apkrovą ir išvengti žalos.
Junior sakė: „Niekada anksčiau neturėjau vokalo treniruočių, todėl tai man buvo nauja. Darbas su Elissa ir jos komanda suteikė man pasitikėjimo, nes galvojau: Ar aš dar galėsiu tai daryti? Dabar vėl darau tai, ką myliu, ir tai tik nuostabios Šv. Jurgio komandos dėka – jų dėka mano balsas buvo išgelbėtas ir galiu tęsti dainavimą.“
Svarbus perspėjimas
Tačiau Junior taip pat perspėjo kitus saugoti savo balsą – nesvarbu, ar jie dainininkai, ar ne. Jis pridūrė: „Prašau, nepriimkite savo balso kaip savaime suprantamo dalyko, kaip padariau aš. Rūpinkitės juo.“
Logopedė Elissa Finn paaiškino: „Yra daug priežasčių, kodėl žmogus gali netekti balso. Tai gali nutikti dėl pervargimo, amžiaus ar dėl tam tikros sveikatos būklės, todėl mūsų sesijos visada pritaikomos prie paciento poreikių.“
Jei pastebite pakitusią kalbą ar nuolatinį skausmingumą kalbant, NHS rekomenduoja kreiptis į gydytoją.
