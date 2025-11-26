 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Retai atliekamas Kutavičiaus „Mažasis spektaklis“ sugrįžta į sceną: Vilniuje laukia unikali muzikinė patirtis

2025-11-26 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 10:30

Gruodžio 12 d. Lietuvos Kompozitorių Sąjungoje šiuolaikinės muzikos ansamblis „Fluorescence“ kartu su kviestiniais nariais ir soliste Salomėja Petronyte melomanams padovanos ypatingą pasirodymą: nuskambės projektas „Mažasis spektaklis: Kutavičius. Juchnevič. Lang.“

Atgimęs „Mažasis spektaklis“, odė „Pakalnučių metams“ ir Mirties išpažintis koncerte (nuotr. spaudos pranešimo)

Gruodžio 12 d. Lietuvos Kompozitorių Sąjungoje šiuolaikinės muzikos ansamblis „Fluorescence“ kartu su kviestiniais nariais ir soliste Salomėja Petronyte melomanams padovanos ypatingą pasirodymą: nuskambės projektas „Mažasis spektaklis: Kutavičius. Juchnevič. Lang.“

REKLAMA
0

Specialiai šiam vakarui atlikėjai iš partitūrų puslapių prikels akademinės muzikos gerbėjams puikiai pažįstamą, tačiau itin retai koncertų salėse skambantį Broniaus Kutavičiaus opusą „Mažasis spektaklis“ (1975) pagal Sigito Gedos eiles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mažasis spektaklis“

„B. Kutavičiaus muzika man yra namai.“ – atvirauja solistė S. Petronytė. – „O apskritai Kutavičiaus ir Gedos tandemas žymi vienus ypatingiausių mano muzikinių akimirkų – nuo ryškių, spalvotų, žaismingų chorinių miniatiūrų „čiurlioniukų“ chore iki debiuto operoje–poemoje „Strazdas – žalias paukštis“.“

REKLAMA
REKLAMA

„Mažasis spektaklis“, atlikėjos teigimu, ilgus metus šmėsčiodavo mintyse nelyg miražas, kaupiant drąsą kada nors pačiai prisiliesti prie partitūros ir įgyvendinti šią muzikinę–teatrinę simbiozę.

REKLAMA

Antrojoje koncerto dalyje skambės pasaulinė premjera – kompozitorės Beatos Juchnevič išskirtinai šiam vakarui sukurtas opusas „Pakalnučių metai mus išskyrė“ balsui, smuikui ir elektrinei gitarai pagal Jurgos Ivanauskaitės novelės fragmentus.

„Ši novelė mane tiesiog supurtė.“ – teigia kompozitorė. – „Pradžioje užliūliavo, o tada smogė tiesiai į paširdžius netikėta atomazga. Ne be reikalo šis Jurgos Ivanauskaitės debiutas devintajame dešimtmetyje sukrėtė tuometinį Lietuvos literatūrinį pasaulį. Norėjau garsais atkurti tą mane apėmusį įspūdį – ramybę ir chaosą, aštrius pakalnučių dieglius.“

REKLAMA
REKLAMA

 

Beat Juchnevič

Beata Juchnevič – kompozitorė, atlikėja, pedagogė, nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė, LMTA doktorantė aktyviai bendradarbiauja su įvairiais atlikėjais, organizuoja projektus, o jos opusai skamba tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, išrenkami į geriausių metų kūrinių penkioliktukus. Šis koncertas – jau ne pirmas ansamblio „Fluorescence“ ir S. Petronytės bendradarbiavimas (2022 m. festivalyje Druskomanija atlikėjai pristatė projektą „Mikro-operos“), tačiau pirmas kompozitorės ir solistės susitikimas kūrybinėje plotmėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Be galo žaviuosi Beatos kūryba, jos išskirtiniu braižu ir atviru, nuoširdžiu noru savo partitūromis komunikuoti kažką jautraus, tikro, nesuvaidinto ir ištikimo savo vertybėms.“ – pasakoja S. Petronytė.

Koncertą vainikuos lietuvių kilmės amerikiečių kompozitoriaus Davido Lango opusas „Death Speaks“ balsui, smuikui, elektrinei gitarai ir fortepijonui. D. Langas – Pulitzerio premijos laureatas, ansamblio „Bang on a Can“ vienas iš įkūrėjų, Jeilio universiteto profesorius. Vilniaus publikai kompozitorius jau gerai žinomas dėl koncertų salėse nuolat skambančių chorinių kūrinių, o 2023 m. festivalyje „Gaida“ choras „Jauna muzika“ atliko Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtą premjerą „Vilne Alef–Beys“. Kompoziciją „Death Speaks“ D. Langas sukūrė įkvėptas Franzo Schuberto vokalinės kūrybos – studijavęs visas daugiau nei 600 pastarojo dainų atrado tekstus, kuriuose kalba Mirtis – droviai, tarsi kažkas pirmąkart pabandytų ją išklausyti.

REKLAMA

 

Salomėja Petronytė

Dainininkė Salomėja Petronytė – plataus muzikinio lauko atlikėja ir kūrėja, LMTA meno doktorantė, aktyviai dalyvaujanti šiuolaikinės vokalinės muzikos scenoje. Ji debiutavo reikšminguose operos projektuose, tarp jų – B. Kutavičiaus „Strazdas – žalias paukštis“ ir kamerinė kompozitorės L. Höbepappel opera „Põrmuline“ Estijos muzikos dienų festivalyje, taip pat L. Lapelytės, V. Grainytės ir R. Barzdžiukaitės operose ,,Saulė ir jūra” ir ,,Geros dienos!”. Kaip solistė koncertuoja su žymiais Lietuvos orkestrais bei ansambliais, jai noriai kuria jaunosios kartos Europos kompozitoriai. Greta performatyvios veiklos Salomėja kuria muziką – jos choriniai ir vokaliniai kūriniai atliekami Lietuvos kolektyvų, o 2024 m. pristatyta naujausia kompozicija sopranui ir styginių orkestrui „Palaiminimas“.

REKLAMA

Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Fluorescence“ susibūrė 2020 m. kompozitorės Beatos Juchnevič iniciatyva, o šiemet švenčia savo veiklos penkmetį. Ansamblio nariai – jauni atlikėjai, pasirodantys įvairiuose projektuose ir orkestruose. Per penkerius metus „Fluorescence“ tikslingai skatino naujų kūrinių atsiradimą, atliko jau žymių autorių opusus, dalyvavo įvairiuose projektuose, pasirodė festivaliuose „Muzika erdvėje“, „Druskomanija“, „Muzikos ruduo“ ir kt., 2022 m. išleido albumą „Dream“, 2023 m. pristatė B. Juchnevič opusą „Under the Bell Jar“ ir Ievos Parnarauskaitės „When We Dance the Journey Itself Is the Point“ (kartu su S. Petronyte), o 2024 m. Andriaus Šiurio „Sapnų Dogmos“ (įrašus finansavo asociacija AGATA ir Lietuvos Kultūros Taryba). Šiame koncerte kartu su ansamblio senbuviais pasirodys kviestinės narės – pianistės Paula Bagotyriūtė ir Medeinė Mickevičiūtė, ir smuikininkė Laisvyda Leckutė.

Bilietus platina – Paysera.

Partneriai: Teatras „Utopia“, Lietuvos Kompozitorių Sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mama studios

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų