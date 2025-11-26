Retai atliekamas Kutavičiaus „Mažasis spektaklis“ sugrįžta į sceną: Vilniuje laukia unikali muzikinė patirtis

Specialiai šiam vakarui atlikėjai iš partitūrų puslapių prikels akademinės muzikos gerbėjams puikiai pažįstamą, tačiau itin retai koncertų salėse skambantį Broniaus Kutavičiaus opusą „Mažasis spektaklis“ (1975) pagal Sigito Gedos eiles.
„Mažasis spektaklis“
„B. Kutavičiaus muzika man yra namai.“ – atvirauja solistė S. Petronytė. – „O apskritai Kutavičiaus ir Gedos tandemas žymi vienus ypatingiausių mano muzikinių akimirkų – nuo ryškių, spalvotų, žaismingų chorinių miniatiūrų „čiurlioniukų“ chore iki debiuto operoje–poemoje „Strazdas – žalias paukštis“.“
„Mažasis spektaklis“, atlikėjos teigimu, ilgus metus šmėsčiodavo mintyse nelyg miražas, kaupiant drąsą kada nors pačiai prisiliesti prie partitūros ir įgyvendinti šią muzikinę–teatrinę simbiozę.
Antrojoje koncerto dalyje skambės pasaulinė premjera – kompozitorės Beatos Juchnevič išskirtinai šiam vakarui sukurtas opusas „Pakalnučių metai mus išskyrė“ balsui, smuikui ir elektrinei gitarai pagal Jurgos Ivanauskaitės novelės fragmentus.
„Ši novelė mane tiesiog supurtė.“ – teigia kompozitorė. – „Pradžioje užliūliavo, o tada smogė tiesiai į paširdžius netikėta atomazga. Ne be reikalo šis Jurgos Ivanauskaitės debiutas devintajame dešimtmetyje sukrėtė tuometinį Lietuvos literatūrinį pasaulį. Norėjau garsais atkurti tą mane apėmusį įspūdį – ramybę ir chaosą, aštrius pakalnučių dieglius.“
Beat Juchnevič
Beata Juchnevič – kompozitorė, atlikėja, pedagogė, nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė, LMTA doktorantė aktyviai bendradarbiauja su įvairiais atlikėjais, organizuoja projektus, o jos opusai skamba tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, išrenkami į geriausių metų kūrinių penkioliktukus. Šis koncertas – jau ne pirmas ansamblio „Fluorescence“ ir S. Petronytės bendradarbiavimas (2022 m. festivalyje Druskomanija atlikėjai pristatė projektą „Mikro-operos“), tačiau pirmas kompozitorės ir solistės susitikimas kūrybinėje plotmėje.
„Be galo žaviuosi Beatos kūryba, jos išskirtiniu braižu ir atviru, nuoširdžiu noru savo partitūromis komunikuoti kažką jautraus, tikro, nesuvaidinto ir ištikimo savo vertybėms.“ – pasakoja S. Petronytė.
Koncertą vainikuos lietuvių kilmės amerikiečių kompozitoriaus Davido Lango opusas „Death Speaks“ balsui, smuikui, elektrinei gitarai ir fortepijonui. D. Langas – Pulitzerio premijos laureatas, ansamblio „Bang on a Can“ vienas iš įkūrėjų, Jeilio universiteto profesorius. Vilniaus publikai kompozitorius jau gerai žinomas dėl koncertų salėse nuolat skambančių chorinių kūrinių, o 2023 m. festivalyje „Gaida“ choras „Jauna muzika“ atliko Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtą premjerą „Vilne Alef–Beys“. Kompoziciją „Death Speaks“ D. Langas sukūrė įkvėptas Franzo Schuberto vokalinės kūrybos – studijavęs visas daugiau nei 600 pastarojo dainų atrado tekstus, kuriuose kalba Mirtis – droviai, tarsi kažkas pirmąkart pabandytų ją išklausyti.
Salomėja Petronytė
Dainininkė Salomėja Petronytė – plataus muzikinio lauko atlikėja ir kūrėja, LMTA meno doktorantė, aktyviai dalyvaujanti šiuolaikinės vokalinės muzikos scenoje. Ji debiutavo reikšminguose operos projektuose, tarp jų – B. Kutavičiaus „Strazdas – žalias paukštis“ ir kamerinė kompozitorės L. Höbepappel opera „Põrmuline“ Estijos muzikos dienų festivalyje, taip pat L. Lapelytės, V. Grainytės ir R. Barzdžiukaitės operose ,,Saulė ir jūra” ir ,,Geros dienos!”. Kaip solistė koncertuoja su žymiais Lietuvos orkestrais bei ansambliais, jai noriai kuria jaunosios kartos Europos kompozitoriai. Greta performatyvios veiklos Salomėja kuria muziką – jos choriniai ir vokaliniai kūriniai atliekami Lietuvos kolektyvų, o 2024 m. pristatyta naujausia kompozicija sopranui ir styginių orkestrui „Palaiminimas“.
Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Fluorescence“ susibūrė 2020 m. kompozitorės Beatos Juchnevič iniciatyva, o šiemet švenčia savo veiklos penkmetį. Ansamblio nariai – jauni atlikėjai, pasirodantys įvairiuose projektuose ir orkestruose. Per penkerius metus „Fluorescence“ tikslingai skatino naujų kūrinių atsiradimą, atliko jau žymių autorių opusus, dalyvavo įvairiuose projektuose, pasirodė festivaliuose „Muzika erdvėje“, „Druskomanija“, „Muzikos ruduo“ ir kt., 2022 m. išleido albumą „Dream“, 2023 m. pristatė B. Juchnevič opusą „Under the Bell Jar“ ir Ievos Parnarauskaitės „When We Dance the Journey Itself Is the Point“ (kartu su S. Petronyte), o 2024 m. Andriaus Šiurio „Sapnų Dogmos“ (įrašus finansavo asociacija AGATA ir Lietuvos Kultūros Taryba). Šiame koncerte kartu su ansamblio senbuviais pasirodys kviestinės narės – pianistės Paula Bagotyriūtė ir Medeinė Mickevičiūtė, ir smuikininkė Laisvyda Leckutė.
