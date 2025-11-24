64-erių George Clooney atskleidė, koks 1 dalykas išdavė senėjimą: „Man buvo baisu“

Širdžių ėdikas iš Holivudo patyrė netikėtą kelionę į praeitį po to, kai pabaigė filmuoti naujausią filmą „Jay Kelly“, kuriame vaidina išgalvotą garsų aktorių. Jam nežinant, režisierius Noah Baumbachas į „Netflix“ filmą pabaigoje įterpė iškarpų iš ankstesnių George’o filmų.
Žiūrėti, kaip ekrane slenka metai, buvo tikra pamoka, ypač kai pasirodė epizodai, kuriuos jis mieliau būtų pamiršęs.
Jo prastas aštuntojo dešimtmečio kirpimas iš serialo „The Facts Of Life“ buvo vienas iš jų, taip pat ir tai, koks jaunas jis buvo vaidindamas ligoninę Nineties metais seriale „ER“.
George’as, sukūręs vaidmenis tokiuose filmuose kaip „Ocean’s Eleven“ ir „Gravity“, sako: „Buvo labai įdomu, nes pereini per visus dalykus, per kuriuos pereina visi – matai, kaip sensti, su tuo turi susitaikyti. Matai ir baisias mullet šukuosenas. Ir kažkaip turi tai pakelti.
„Ir apima jausmas: Dieve, juk tai buvo vakar, ar ne? Kad buvau ER ar panašiai. Laikas tikrai greitai bėga. Ir kuo esi vyresnis, tuo greičiau jis bėga.“
Dabar sunku įsivaizduoti, bet buvo metas, kai George’as buvo besikuriantis aktorius.
Metęs universitetą, kuriame studijavo žurnalistiką, jis pardavinėjo draudimą ir batus, o tuo pačiu bandė gauti epizodinius vaidmenis televizijoje.
Atšaukti tęsiniai
George’as prisimena: „Atvykau iš Augustos, Kentukyje, kur buvau tabako ūkininkas. Eidavau į tuos visus kastingus ir galvodavau: Na, pabandžiau. Jei nepavyks, vyresniame amžiuje lengva pasakyti: Taip, bandžiau, nepavyko, taip nutinka.
„Bet negali to sakyti senas, jei net nebandei. Tai yra apgailestavimas.“
Kai galimybių buvo mažai, George’as griebėsi vaidmenų, kuriuos dabar prisimena su šypsena ir krūptelėjimu.
Vienas jų – pirmasis filmas, kuriame jis buvo pasirinktas, „Grizzly II: Revenge“. Filmą užklupo finansinės problemos.
Investuotojai pasitraukė iš 1983-ųjų mažo biudžeto siaubo filmo, kuriame vaidino ir Charlie Sheenas bei Laura Dern, todėl aktoriai kelias savaites įstrigo Vengrijoje, kol finansavimas buvo tvarkomas.
George’as pasakoja: „Filmą finansavo vengrai. O tada jie prarado pinigus. Ir mes įstrigome ten, kaip du mėnesius. Su Laura, Charlie Sheenu ir manimi. Tai buvo mūsų pirmieji filmai. Ir mes įstrigę du mėnesius. Negalime grįžti namo. Nežinome, ką daryti.
„Filme Grizzly II mus suėda meška pirmoje scenoje. Filmas neišėjo, ačiū Dievui. O tada kažkoks kvailys jį randa ir paleidžia. Dabar – vaidina George’as Clooney. Ir gaunu blogiausias recenzijas gyvenime.“
Filmas, nors ir nebaigtas tuo metu, galiausiai buvo išleistas 2020-aisiais – su George’u kaip pagrindiniu vardu plakate, nors ekrane jis pasirodo vos kelias akimirkas.
Proveržis – „ER“ ir beviltiškasis Batmanas
Tikrasis George’o proveržis kilo 1994 metais, kai jis pradėjo vaidinti vaikų gydytoją Dougą Rossą „ER“ seriale, tapusiame globaliu hitu.
Tai atvėrė duris į didžiuosius filmus, tarp jų „From Dusk Till Dawn“ (1996) ir „Batman & Robin“ (1997).
Aktorius jau gali juoktis iš savo daug kritikos sulaukusio Betmeno – filmo, kuris taip nepasisekė, kad tęsiniai buvo atšaukti.
Jis juokauja, kad jo aštuonmečiai dvyniai Alexanderis ir Ella bus traumuoti kostiumo, kurį jis vilkėjo.
Jis sako: „Žinom, kad jiems reikės terapijos vien dėl Batman & Robin. Mano tėvas turėjo guminių spenelių kostiumą. Katastrofa.“
George’as, kuris ketverius metus (iki 1993-ųjų) buvo vedęs aktorę Talią Balsam, buvo susijęs su daugeliu gražuolių, tarp jų Renee Zellweger ir britų TV vedėja Lisa Snowdon, kol galiausiai apsistojo su advokate Amal Alamuddin.
Ji yra jo vaikų motina, pora susituokusi jau 11 metų.
Jie turi namus netoli Readingo, Berksyre, ir Kentukyje, JAV.
Aišku, kad George’as šiandien jaučiasi labai laimingas, kitaip nei jo naujausias personažas.
Apie fikcinį Jay’ų Kelly jis sako: „Jis gailisi santykių su tėvu. Gailisi santykių su vaikais. Gailisi santykių su moterimis savo gyvenime ir dėl to, kad neskyrė pakankamai laiko mylimiems žmonėms. Aš tokių dalykų beveik neturiu. Mano vaikai vis dar mane mėgsta.“
„Tikiuosi, žmonės nemanys, kad vaidinu save“
Vis dėlto žiūrovams gali būti sunku atskirti fikciją nuo realybės, žiūrint George’ą naujausiame vaidmenyje.
Jis vis dėlto vaidina Holivudo žvaigždę, kuri patyrė daug pakilimų ir nuosmukių.
Kai scenarijų rašęs Noah Baumbachas – Greta Gerwig vyras – kūrė filmo istoriją, jis manė, kad George’as yra natūralus pasirinkimas pagrindiniam vaidmeniui.
Bet George’as viliasi, kad režisierius nematė jame nė kiek Kelly būdo bruožų.
Jis juokauja: „Žmonės sakys: O, tu čia tiesiog vaidini save.“
Kai Baumbachas jam pasakė, kad rašė šį vaidmenį galvodamas apie jį, George’as atsakė: „Eik tu sau.“
Tai tik septintas George’o filmas per pastarąjį dešimtmetį. Jis gavo nedaug įdomių scenarijų – o kai kuriuose vaidmenyse, kurių ėmėsi, jam trūko iššūkių.
Tarp jų – 2024-ųjų „Apple+“ veiksmo komedija „Wolfs“, kurią jis sukūrė su Bradu Pittu, ir romantinė komedija „Ticket To Paradise“ su Julia Roberts 2022 metais.
George’as sako: „Pastaruosius dešimt metų daugiausia režisavau, nes norėjau pasakoti istorijas. Tačiau dauguma siūlytų vaidmenų nebuvo įdomūs.
„Padariau kelis filmus – su Julia Roberts, su Bradu. Tai smagūs žmonės, bet tai nėra iššūkiai.
„Mes žinome, ko žiūrovai tikisi iš tokių filmų.“
Abu šie filmai kritikų nebuvo sutikti palankiai, o George’as neturėjo kritikų išgirto filmo nuo 2016-ųjų „Hail, Caesar!“.
Iš devynių filmų, kuriuos režisavo, didžiausia sėkmė buvo „Good Night, And Good Luck“, kuris 2006-aisiais pelnė „Oskarų“ nominacijas už geriausią filmą ir režisierių.
Nors 2014-ųjų „The Monuments Men“ tapo hitu kasose, kiti darbai, tokie kaip „Leatherheads“ (2008), prarado pinigus.
George’as į nesėkmes žiūri filosofiškai: „Draugavau su Gregory Pecku ir Paul Newmanu. Net jų karjeros – o jie buvo didžiausios žvaigždės pasaulyje – nekyla vien tik aukštyn.“
Jis ranka rodo kalnelio formą: „Karjeros eina taip. Ir mano karjeroje buvo daug tokių – daug nesėkmių ir daug dalykų, kuriuos norėčiau padaryti geriau.“
Iššūkis Brodvėjuje
George’as rizikavo, kai šiemet išėjo į Brodvėjaus sceną, kur pastatė pjesę „Good Night, And Good Luck“.
Ji pelnė penkias „Tony“ nominacijas, tarp jų – ir geriausio aktoriaus.
Neblogai žmogui, kuriam buvo sunku prisiminti tekstą.
Jis prisipažįsta: „Nebuvau vaidinęs teatre 40 metų. Ir buvau nervingas. Kiekvieną vakarą jaudinausi, nes, kai sensti, sunku įsiminti tekstus.
„Sunku atsiminti daug ką. Man buvo baisu. Ir gera jausti baimę būnant 64-erių, nes nežinai, ar gali tai padaryti.“
