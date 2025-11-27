 
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Liu suvienijo jėgas su garsia Lietuvos grupe: išgirskite

2025-11-27 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 20:25

Besiruošdami savo dešimtmečio koncertui, grupė Abudu šiandien išleidžia naują dainą bei vaizdo klipą „Stolkeris“. Kūrinį muzikantai įrašė kartu su viena ryškiausių Lietuvos dainininkių Monika Liu.

Besiruošdami savo dešimtmečio koncertui, grupė Abudu šiandien išleidžia naują dainą bei vaizdo klipą „Stolkeris“. Kūrinį muzikantai įrašė kartu su viena ryškiausių Lietuvos dainininkių Monika Liu.

Kaip pasakoja grupės lyderis Domantas Starkauskas, iki savo dabartinės formos „Stolkeris“ keliavo labai ilgą laiką: „Pirmosios dainos versijos atsirado dar 2018 ar 2019 metais. Galvojome dainą pabaigti tiek albumui „Gaisras“, tiek „Vietos Pasauly!!“, tačiau savo vietos albumuose kūrinys niekaip neatrado. Kol vieną dieną toptelėjo mintis sujungti viską per persekiotojo, stolkerio personažą.“

Ši daina, o kartu ir ją lydintis vaizdo klipas – tai bandymas suvokti, kaip galvoja ir jaučiasi pats persekiotojas. Ne moralizuojant, o naudojant tiesiog dokumentinį priėjimą ir papasakojant istoriją iš persekiotojo pozicijos, rašoma pranešime spaudai.

„Dainoje labai daug ilgesio ir skausmo. Tiek muzikoje, tiek vaizduose jis apžaistas savotiška muilo burbulų atmosfera, tačiau tema – tikrai ganėtinai aštri. Įdomiausia ir buvo patyrinėti aštrius tokio personažo kampus, įsijausti į šį vaidmenį ir pačiam klausytojui leisti pasidaryti savas išvadas“, – sako Domantas ir čia pat priduria, jog tokio elgesio tikrai nepalaiko ir siunčia palaikymą tiems, kurie iš tiesų buvo nukentėję nuo persekiojimo ar jį patiria šiuo metu.

Daina „Stolkeris“ muzikaliai išlipa iš „Abudu“ ankstesnės kūrybos rėmų. Pasak grupės narių, leisdami singlus jie nevengia eksperimentų ir drąsių paieškos žingsnių.

„Galbūt tai net yra vienas iš daugiausiai pop skambesio turinčių „Abudu“ kūrinių. Mane tai labai suintrigavo – pasirinkti aštrią temą ir ja sukurti pop skambesiui nesvetimą kūrinį. Mėgstu tokius kontrastus ir dažnai jų ieškau ne tik muzikoje, bet ir apskritai mene, – pasakoja grupės lyderis.

Mintis į duetą pasikviesti dainininkę Moniką Liu Domantui skambėjo tobulai, nors dėl temos jautrumo – pats tuo nelabai tikėjo, o ir aplinkiniai ne kartą stengėsi atkalbėti nuo šios idėjos. Vis dėlto, paklausiusi kūrinio Monika sutiko prisijungti.

„Iš pradžių nerimavau, kaip man iš viso seksis prieiti prie šitos dainos – mano pačios patirtis šia tema yra labai baisi. Tačiau galiausiai suvaidinti visą tą situaciją man tapo net terapiniu momentu. Buvo be galo įdomu, jaučiausi, jog filmuojuosi siaubo filme. O tokio stiliaus dainą padainuoti norėjau, labai patiko įrašinėti būtent su Domantu, darėme tai jo kambary, tiesiog žiūrėdami į Vilniaus stogus. Man norėjosi atrasti savo balsą dainuojant roko muziką ir tikrai jis suskambėjo visiškai kitaip“, – savo patirtimis dalijasi dainininkė Monika Liu.

Pasak Domanto, ypač smagu buvo filmuoti su Monika, kartu ieškoti keistų priėjimų, personažų, kartu paieškoti to persekiotojo fantazijos pasaulyje.

„Daug prisijuokėm ir buvo labai įdomu kartu dirbti filmavimo aikštelėje. Daug idėjų gimė ir vietoje, naudojant įvairias filmavimo technikas ir įvairiausias kameras, nuo pačių pigiausių iki tikrai brangesnių. O filmuojant stoties rajone buvo keista taip arti matyti visą tą liūdną realybę, esančią ne taip jau toli nuo mūsų kuriamos fikcijos.“

Daina „Stolkeris“ Abudu koncertuose jau yra skambėjęs gyvai, tačiau šios dainos premjera kartu su Monika Liu įvyks sausio 16 d., grupės dešimtmečio koncerte Compensa koncertų salėje.

