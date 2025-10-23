Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monikos Liu vaizdo įrašas plinta žaibiškai: štai kaip atrodė prieš 22 metus

2025-10-23 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 15:25

Socialiniuose tinkluose išplito prieš 22 metus filmuotas vaizdo įrašas, sulaukęs daugybės dėmesio – jame matyti, kaip žurnalistė Dovilė Filmanavičiūtė kalbina tuomet karjerą dar tik pradedančią atlikėją Moniką Liu.  

Socialiniuose tinkluose išplito prieš 22 metus filmuotas vaizdo įrašas, sulaukęs daugybės dėmesio – jame matyti, kaip žurnalistė Dovilė Filmanavičiūtė kalbina tuomet karjerą dar tik pradedančią atlikėją Moniką Liu.  

REKLAMA
0

D. Filmanavičiūtė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino archyvinį vaizdo įrašą.  

Monika Liu
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Liu

Išplito senas Monikos Liu interviu

Jame – tuo metu žurnaliste dirbusios Dovilės ir atlikėjos Monikos Liu interviu. Tiesa, nors šiandien scenos diva renka pilnas sales, tuo metu ji buvo dar tik pradedanti savo muzikinę karjerą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Filmanavičiūtė & Liubinaitė forever! Monce, buvai deivė – ja ir liksi! P.S. Kalbamės prieš 22 metus“, – prie įrašo pridūrė D. Filmanavičiūtė.  

REKLAMA
REKLAMA

Interviu metu žurnalistė pasiteiravo, kokios yra trys gerosios ir blogosios Monikos savybės.  

REKLAMA

„Kartais tikrai esu tinginė, čia yra labai blogai. Kas dar? Daug šneku, bet nepadarau – irgi blogai. Šiek tiek dar išsiblaškiusi esu. O gerosios? Visada gerai padarau dalyką, kuris man patinka, galiu atiduoti visas savo jėgas, taip yra ir muzikoje, stengiuosi atiduoti viską“, – atsakė Monika.  

Pokalbio metu Monika taip pat išsakė savo nuomonę apie dainų konkursus – teigė, kad tuo metu trūko erdvės, kurioje galėtų pasireikšti talentai iš mažų miestelių.  

REKLAMA
REKLAMA

„Galėtų būti šiek tiek daugiau tokių konkursų kaip „Mažų žvaigždžių valanda“ ar „Dainų dainelė“. Galbūt nebūtinai tokio masto renginiai, tačiau mažuose miesteliuose, kaip Šilutė ar Gargždai, yra daugybė nuostabių dainininkų, aš net nustebau. Man keista, kaip jie neišlenda, reikia daugiau galimybių pasireikšti mažesnių miestų moksleiviams. Yra ir tokių, kurie patys sėdi namuose, dainuoja dušuose ir niekur neina, tačiau turi ir kažkas padėti“, – sakė ji. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tąkart Monika dalyvavo projekte „Mažų žvaigždžių valanda“ ir neslėpė jaudulio.  

„Kažkaip man dar didesnis jaudulys, nei „Dainų dainelėje“ buvo – čia esu viena, grynai atstovauju kaip pati viena Monika Liubinaitė, nėra pritariančiųjų vokalų“, – šyptelėjo ji.

Išvydę šį vaizdo įrašą, internautai neslėpė susižavėjimo jaunąja Monika.  

„Pati gražiausia Lietuvos atlikėja.. Išlaikytas natūralumas iki šiol. Nuostabi, nuoširdi.. Didžiausios sėkmės gyvenime“, – rašė viena gerbėja.  

„Koks šviesuliukas, prikausto dėmesį ir gera klausytis, o buvo dar vaikas..“ – susižavėjimo neslėpė kita.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų