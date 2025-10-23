Monikos Liu vaizdo įrašas plinta žaibiškai: štai kaip atrodė prieš 22 metus

D. Filmanavičiūtė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino archyvinį vaizdo įrašą.
Išplito senas Monikos Liu interviu
Jame – tuo metu žurnaliste dirbusios Dovilės ir atlikėjos Monikos Liu interviu. Tiesa, nors šiandien scenos diva renka pilnas sales, tuo metu ji buvo dar tik pradedanti savo muzikinę karjerą.
„Filmanavičiūtė & Liubinaitė forever! Monce, buvai deivė – ja ir liksi! P.S. Kalbamės prieš 22 metus“, – prie įrašo pridūrė D. Filmanavičiūtė.
Interviu metu žurnalistė pasiteiravo, kokios yra trys gerosios ir blogosios Monikos savybės.
„Kartais tikrai esu tinginė, čia yra labai blogai. Kas dar? Daug šneku, bet nepadarau – irgi blogai. Šiek tiek dar išsiblaškiusi esu. O gerosios? Visada gerai padarau dalyką, kuris man patinka, galiu atiduoti visas savo jėgas, taip yra ir muzikoje, stengiuosi atiduoti viską“, – atsakė Monika.
Pokalbio metu Monika taip pat išsakė savo nuomonę apie dainų konkursus – teigė, kad tuo metu trūko erdvės, kurioje galėtų pasireikšti talentai iš mažų miestelių.
„Galėtų būti šiek tiek daugiau tokių konkursų kaip „Mažų žvaigždžių valanda“ ar „Dainų dainelė“. Galbūt nebūtinai tokio masto renginiai, tačiau mažuose miesteliuose, kaip Šilutė ar Gargždai, yra daugybė nuostabių dainininkų, aš net nustebau. Man keista, kaip jie neišlenda, reikia daugiau galimybių pasireikšti mažesnių miestų moksleiviams. Yra ir tokių, kurie patys sėdi namuose, dainuoja dušuose ir niekur neina, tačiau turi ir kažkas padėti“, – sakė ji.
Tąkart Monika dalyvavo projekte „Mažų žvaigždžių valanda“ ir neslėpė jaudulio.
„Kažkaip man dar didesnis jaudulys, nei „Dainų dainelėje“ buvo – čia esu viena, grynai atstovauju kaip pati viena Monika Liubinaitė, nėra pritariančiųjų vokalų“, – šyptelėjo ji.
Išvydę šį vaizdo įrašą, internautai neslėpė susižavėjimo jaunąja Monika.
„Pati gražiausia Lietuvos atlikėja.. Išlaikytas natūralumas iki šiol. Nuostabi, nuoširdi.. Didžiausios sėkmės gyvenime“, – rašė viena gerbėja.
„Koks šviesuliukas, prikausto dėmesį ir gera klausytis, o buvo dar vaikas..“ – susižavėjimo neslėpė kita.
