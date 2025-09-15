Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai plinta vaizdo įrašas iš Monikos Liu koncerto: pakštelėjo gerbėjui į lūpas

2025-09-15 14:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 14:57

Monika Liu (Nuotr. M. Rapecka ir stop kadras)
30

Gerai žinoma Lietuvos dainininkė Monika Liubinaitė – Monika Liu šeštadienio vakarą koncertavo Nidoje „Aero Nida 2025“, o tai kas nutiko koncerto metu, tapo tikra interneto sensacija.

1

Monika Liu šeštadienio vakarą leido su publika, tačiau vienam iš gerbėjų nusišypsojo fortūna, nes jis patraukė dainininkės akį ir tai kas įvyko, tapo tikra interneto sensacija.

Monika Liu užkariavo internetą

Monika Liu šeštadienio vakarą dainavo Nidoje „Aero Nida 2025“ renginyje, kur Nidos aerodrome šeštąjį kartą vyko aviacijos šventė.

Koncerto metu prie pat scenos stovėjo jaunas vaikinas, kartu su publika dainuodamas dainas, kaip ir įprasta koncertų metu, tačiau jaunuolis nė nebūtų pagalvojęs, kas jo laukia.

Dainininkė pasilenkė greta jaunuolio, leido jam padainuoti į mikrofoną dainą „Šampanas“, o tuomet paėmė ir jį pabučiavo.

@danielemacionyte #fyp #foryou #nida #monikaliu ♬ original sound - danielemacionyte

Po bučinio vaikinas netvėrė džiaugsmu, o šis vaizdo įrašas surinko jau daugiau nei 800 tūkst. peržiūrų.

Komentarų skiltyje žmonės spėliojo, ar tai pirmasis jaunuolio bučinys.

