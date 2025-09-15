Masiškai plinta vaizdo įrašas iš Monikos Liu koncerto: pakštelėjo gerbėjui į lūpas

Monika Liu šeštadienio vakarą leido su publika, tačiau vienam iš gerbėjų nusišypsojo fortūna, nes jis patraukė dainininkės akį ir tai kas įvyko, tapo tikra interneto sensacija.
Monika Liu užkariavo internetą
Monika Liu šeštadienio vakarą dainavo Nidoje „Aero Nida 2025“ renginyje, kur Nidos aerodrome šeštąjį kartą vyko aviacijos šventė.
Koncerto metu prie pat scenos stovėjo jaunas vaikinas, kartu su publika dainuodamas dainas, kaip ir įprasta koncertų metu, tačiau jaunuolis nė nebūtų pagalvojęs, kas jo laukia.
Dainininkė pasilenkė greta jaunuolio, leido jam padainuoti į mikrofoną dainą „Šampanas“, o tuomet paėmė ir jį pabučiavo.
Po bučinio vaikinas netvėrė džiaugsmu, o šis vaizdo įrašas surinko jau daugiau nei 800 tūkst. peržiūrų.
Komentarų skiltyje žmonės spėliojo, ar tai pirmasis jaunuolio bučinys.
