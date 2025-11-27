 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šį savaitgalį – nemokama pramoga Lietuvoje: nesakykite, kad nežinojote

2025-11-27 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 18:10

Jau šį sekmadienį, lapkričio 30 dieną, nepraleiskite progos nemokamai aplankyti kai kuriuos Lietuvos muziejus – kita tokia proga laukia tik gruodžio 28-ąją.

Laikrodis (nuotr. Shutterstock.com)

Jau šį sekmadienį, lapkričio 30 dieną, nepraleiskite progos nemokamai aplankyti kai kuriuos Lietuvos muziejus – kita tokia proga laukia tik gruodžio 28-ąją.

REKLAMA
0

Apie šią nemokamą pramogą ir galimybę socialiniame tinkle „Facebook“ priminė Lietuvos muziejai.

Šį sekmadienį – nemokamas muziejų lankymas

Nemokamas muziejų lankymas sekmadieniais vyksta nuo 2019-ųjų – tuo pasinaudokite ir jūs paskutinę lapkričio dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„NEMOKAMAS muziejų lankymas sekmadienį!

Visus nemokamus muziejus rasite: https://www.limis.lt/e-guide/events/257626

Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Kultūros ministerijai pavaldūs nacionaliniai, valstybiniai muziejai ir jų padaliniai lankomi nemokamai. Prie šios, jau tradicija tapusios akcijos, jungiasi ir dalis kitų Lietuvos muziejų.

REKLAMA
REKLAMA

Parodos „Šešėliai palieka pėdsakus“ vaizdas. Nacionalinė dailės galerija. Fot. Gintarė Grigėnaitė / LNDM

REKLAMA

Daugiau muziejų renginių ir parodų ieškokite: https://www.limis.lt/e-guide/events“, – dalijosi Lietuvos muziejai.

Kaip rašoma Lietuvos muziejų tinklapyje, išsamesnę  informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose.

Muziejai, kuriuos galima lankyti nemokamai

Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai lankytis kviečia šie muziejai ir jų padaliniai:

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos nacionalinis muziejus:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus:

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus:

Kauno IX forto muziejus

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Lietuvos jūrų muziejus

Lietuvos liaudies buities muziejus

Lietuvos švietimo muziejus

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus:

Šiaulių „Aušros“ muziejus:

REKLAMA

Trakų istorijos muziejus:

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus:

REKLAMA

Žemaičių muziejus „Alka“:

Lietuvos aviacijos muziejus (šiuo metu lankytis galima tik lauke esančioje ekspozicijoje, taip pat muziejaus padaliniuose):

Nemokamai lankytis kvies taip pat šie muziejai ir jų padaliniai:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų