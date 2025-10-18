Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Biržietei giminaitis iš užsienio parvežė arbatinuką: to, kas vyko po to, tikrai nesitikėjo

2025-10-18 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 19:00

Biržuose įsikūrusi „Biržų arbatinė“ – ne tik vieta išgerti puodelį aromatingos arbatos, bet ir tikras lobynas antikvaro mėgėjams. Jos savininkė Irena Korsakienė jau daugiau nei dvidešimt metų kaupia unikalią kolekciją, kurioje – apie 1100 įvairiausių arbatinukų.

Arbatinukų kolekcionierė Irena Korsakienė (nuotr. asm. archyvo)
9

Biržuose įsikūrusi „Biržų arbatinė“ – ne tik vieta išgerti puodelį aromatingos arbatos, bet ir tikras lobynas antikvaro mėgėjams. Jos savininkė Irena Korsakienė jau daugiau nei dvidešimt metų kaupia unikalią kolekciją, kurioje – apie 1100 įvairiausių arbatinukų.

REKLAMA
0

Kai kurie atkeliavo iš antikvariatų, kiti – tiesiog kaip dovanos nuo mylimų žmonių bei arbatinės lankytojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Irenos arbatinukų kolekcija
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irenos arbatinukų kolekcija

Viskas prasidėjo nuo vienos dovanos

„Turėjome arbatos parduotuvėlę ir vieną dieną giminaitis parvežė iš užsienio dovanų arbatinuką. Nuo jo viskas ir prasidėjo“, – šypsosi Irena.

REKLAMA
REKLAMA

Tą vieną dovaną netrukus pakeitė kitos – kai kurios rastos antikvariatuose, kai kurios padovanotos klientų.

REKLAMA

Dabar jos kolekcijoje – daugiau nei tūkstantis eksponatų, iš kurių dalis eksponuojama pačioje arbatinėje, o kita dalis – saugoma namuose.

„Parduotuvėje nenoriu per daug perkrauti, todėl nemažai laikausi namuose. Neskaičiavau, kiek ten jų yra, bet tikrai nemažai“, – sako ji.

Arbatinukai – kaip gyvenimo laikmečių atspindžiai

Irena, paklausta, ar turi mėgstamiausią arbatinukų rūšį, atsako, kad jos skonis keičiasi laikui bėgant:

REKLAMA
REKLAMA

„Kartais man labiausiai prie širdies būna rytietiški arbatinukai, po kiek laiko – visai kitokie, pavyzdžiui, europietiški. Dabar gal labiau traukia porcelianiniai, jie irgi turi savitą istoriją.“

Kiekvienas arbatinukas – tarsi miniatiūrinė kelionė per laiką ir kultūras. Kai kurie atkeliavo iš Europos miestų, kiti – iš Azijos, o kiekvienas iš jų turi savitą formą, raštą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kolekcija, kuri tapo traukos vieta

„Biržų arbatinė“ tapo ne tik vieta gurkšnoti arbatą, bet ir nedideliu muziejumi, kuriame biržiečiai bei miesto svečiai lankosi ir pasižvalgyti į eksponatus.

„Dažnai užsuka žmonės, kurie ir patys kažką kolekcionuoja – jiems būna ypač įdomu pasižiūrėti, ką turiu. Tokie lankytojai geriausiai supranta, kas slypi už kiekvieno daikto“, – pasakoja Irena.

REKLAMA

Kai kurie lankytojai, sužavėti arbatinukų, netgi patys prisideda prie kolekcijos.

„Yra, kurie parveža iš užsienio ir padovanoja. Tai man didžiausias džiaugsmas – ne tiek pats daiktas, kiek tai, kad žmogus apie mane pagalvojo, prisiminė“, – šypsosi ji.

Arbata – metų laikams paklūstanti klasika

Nors daugelis pamanytų, kad arbata, ko gero, populiariausia šaltuoju metų laiku, Irena sako, kad vasarą jos parduotuvėje lankytojų būna galbūt net daugiau.

REKLAMA

„Vasarą žmonės irgi mėgsta gerti arbatą, o kartais perka kaip lauktuves. Taip, žiemą mėgsta šildančius skonius, bet apskritai arbata pas mus visada paklausi, klientų netrūksta“, – džiaugiasi moteris.

Kolekcionavimas kaip „liga“

Paklausta, ar dar planuoja plėsti kolekciją, Irena pripažįsta: „Žinokit, čia jau kaip liga. Aš labai mėgstu rinkti įdomius daiktus, antikvarą, ne tik arbatinukus. Man tai tiesiog gyvenimo dalis.“

Ji atskleidžia, kad jos kolekcija nesibaigia parduotuvėlėje esančia ekspozicija: dar daugiau antikvarinių arbatinukų Irena turi savo namuose. Tiesa, ji pripažįsta, kad šių net nėra suskaičiavusi, todėl tikslaus skaičiaus pasakyti neįmanoma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų