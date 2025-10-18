Biržietei giminaitis iš užsienio parvežė arbatinuką: to, kas vyko po to, tikrai nesitikėjo

Kai kurie atkeliavo iš antikvariatų, kiti – tiesiog kaip dovanos nuo mylimų žmonių bei arbatinės lankytojų.
Viskas prasidėjo nuo vienos dovanos
„Turėjome arbatos parduotuvėlę ir vieną dieną giminaitis parvežė iš užsienio dovanų arbatinuką. Nuo jo viskas ir prasidėjo“, – šypsosi Irena.
Tą vieną dovaną netrukus pakeitė kitos – kai kurios rastos antikvariatuose, kai kurios padovanotos klientų.
Dabar jos kolekcijoje – daugiau nei tūkstantis eksponatų, iš kurių dalis eksponuojama pačioje arbatinėje, o kita dalis – saugoma namuose.
„Parduotuvėje nenoriu per daug perkrauti, todėl nemažai laikausi namuose. Neskaičiavau, kiek ten jų yra, bet tikrai nemažai“, – sako ji.
Arbatinukai – kaip gyvenimo laikmečių atspindžiai
Irena, paklausta, ar turi mėgstamiausią arbatinukų rūšį, atsako, kad jos skonis keičiasi laikui bėgant:
„Kartais man labiausiai prie širdies būna rytietiški arbatinukai, po kiek laiko – visai kitokie, pavyzdžiui, europietiški. Dabar gal labiau traukia porcelianiniai, jie irgi turi savitą istoriją.“
Kiekvienas arbatinukas – tarsi miniatiūrinė kelionė per laiką ir kultūras. Kai kurie atkeliavo iš Europos miestų, kiti – iš Azijos, o kiekvienas iš jų turi savitą formą, raštą.
Kolekcija, kuri tapo traukos vieta
„Biržų arbatinė“ tapo ne tik vieta gurkšnoti arbatą, bet ir nedideliu muziejumi, kuriame biržiečiai bei miesto svečiai lankosi ir pasižvalgyti į eksponatus.
„Dažnai užsuka žmonės, kurie ir patys kažką kolekcionuoja – jiems būna ypač įdomu pasižiūrėti, ką turiu. Tokie lankytojai geriausiai supranta, kas slypi už kiekvieno daikto“, – pasakoja Irena.
Kai kurie lankytojai, sužavėti arbatinukų, netgi patys prisideda prie kolekcijos.
„Yra, kurie parveža iš užsienio ir padovanoja. Tai man didžiausias džiaugsmas – ne tiek pats daiktas, kiek tai, kad žmogus apie mane pagalvojo, prisiminė“, – šypsosi ji.
Arbata – metų laikams paklūstanti klasika
Nors daugelis pamanytų, kad arbata, ko gero, populiariausia šaltuoju metų laiku, Irena sako, kad vasarą jos parduotuvėje lankytojų būna galbūt net daugiau.
„Vasarą žmonės irgi mėgsta gerti arbatą, o kartais perka kaip lauktuves. Taip, žiemą mėgsta šildančius skonius, bet apskritai arbata pas mus visada paklausi, klientų netrūksta“, – džiaugiasi moteris.
Kolekcionavimas kaip „liga“
Paklausta, ar dar planuoja plėsti kolekciją, Irena pripažįsta: „Žinokit, čia jau kaip liga. Aš labai mėgstu rinkti įdomius daiktus, antikvarą, ne tik arbatinukus. Man tai tiesiog gyvenimo dalis.“
Ji atskleidžia, kad jos kolekcija nesibaigia parduotuvėlėje esančia ekspozicija: dar daugiau antikvarinių arbatinukų Irena turi savo namuose. Tiesa, ji pripažįsta, kad šių net nėra suskaičiavusi, todėl tikslaus skaičiaus pasakyti neįmanoma.
