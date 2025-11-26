 
TV3 naujienos > Žmonės

56-erių moteris stulbina savo figūra: atskleidė, ką valgo

2025-11-26 20:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 20:19

56-erių „Strictly Come Dancing“ vedėja Tess Daly pasidalijo savo įpročiais ir kasdieniu mitybos režimu. Ji pateikė išsamų trijų valgymų per dieną meniu, tačiau pripažino – kartais būna sunku atsispirti ir saldesniam užkandžiui, pranešė Daily Mail.

Tess Daly (nuotr. Instagram ir nuotr. 123rf.com)

56-erių „Strictly Come Dancing“ vedėja Tess Daly pasidalijo savo įpročiais ir kasdieniu mitybos režimu. Ji pateikė išsamų trijų valgymų per dieną meniu, tačiau pripažino – kartais būna sunku atsispirti ir saldesniam užkandžiui, pranešė Daily Mail.

7

Ji pasakojo: „Pusryčių niekada nepraleidžiu. Dažniausiai valgau graikišką jogurtą su uogomis ir sėklomis – linų sėmenimis, moliūgų sėklomis dėl skaidulų – ir galbūt pjaustytu bananu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietums stengiuosi gauti baltymų – pasirinkčiau tuno su majonezu suktinuką ir šiek tiek salotų. Man reikia sočių pietų, kad išlaikyčiau energiją.

Vakarienė – mano mėgstamiausias dienos metas. Visada pasistengiu pagaminti ką nors skanaus: tuną terijakio padaže arba keptą lašišą su čili, kalendra ir laimu, taip pat saldžiąsias bulves ir daug daržovių.“

Kalbėdama apie užkandžius ji prisipažino: „Aš turiu silpnybę saldumynams, nieko negaliu padaryti. Man reikia šiek tiek šokolado kasdien. Mažas malonumas – puiku, visi nusipelnome šiek tiek džiaugsmo.“

Tess Daly dienos meniu

Pusryčiai: graikiškas jogurtas, uogos, sėklos, bananas.

Pietūs: tuno su majonezu suktinukas.

Vakarienė: terijakio padaže marinuotas tunas arba lašiša su saldžiąja bulve ir daržovėmis.

Užkandis: šokoladas.

Tess prisipažino mėgstanti sveiką maistą, tačiau kartais leidžianti sau ir saldų užkandį. Socialiniuose tinkluose ji dažnai demonstruoja savo puikią figūrą reklamuodama savo maudymosi kostiumėlių liniją „Naia Beach“.

Dar liepą Tess teigė, kad jaunatvišką figūrą jai padeda išlaikyti ne dietos, o nuoseklus gyvenimo būdas. Ji atskleidė „The Mirror“, kad iki šiol telpa į tokius pačius džinsus, kokius vilkėjo būdama dvidešimties. Pasak jos, tai – „ne dietų, o palaikymo“ rezultatas.

Fizinis aktyvumas

Buvusi manekenė yra pasakojusi apie įvairias savo fizinio aktyvumo formas: nuo bėgimo takelio žiūrint mėgstamas „Netflix“ laidas, rytinių šuoliukų su šokdyne iki batuto treniruočių sode.

Tess taip pat pabrėžė, kad joga jai padeda ne tik išlikti fiziškai stipriai, bet ir prižiūrėti psichinę sveikatą.

„Man joga – tikras išsigelbėjimas. Ji jaunina, lankstina, saugo nuo skausmų – ir tai nieko nekainuoja, nes viskas yra internete“, – „Daily Mail“ sakė ji 2021 metais.

Be jogos, Tess turi ir kitų ritualų. Ji yra atskleidusi savo slapčiausią triuką – bėgimo takeliu nubėga 5 kilometrus ir tuo pačiu žiūri „Netflix“.

„Tai vienintelis būdas, kuriuo galiu sau leisti žiūrėti televizorių dieną“, – prisipažino ji.

Tess taip pat mėgsta plaukimą, šokinėjimą ant batuto ir šokdynės treniruotes. Pastarąsias ji vadina „džiaugsmingu“ sportu, primenančiu vaikystę.

„Penkių minučių šokinėjimo ryte visiškai pakanka – pabudina visą sistemą geriau nei puodelis kavos“, – yra sakiusi ji.

Kalbėdama apie mitybą, Tess laikosi paprastos filosofijos: „Maistas – tai energija. Arba ją naudojame, arba piktnaudžiaujame.“ Ji pripažįsta, kad kiekvieną popietę mėgsta pasilepinti saldžiu kąsneliu, tačiau šeimai visada ruošia sveikus, daržovėmis ir baltymais praturtintus patiekalus.

Tess pridūrė, kad nors dabar jai jau per penkiasdešimt, energija ji nesiskiria nuo tos, kurią jautė būdama dvidešimties.

!!!
!!!
2025-11-26 20:39
Ir dantys nuo tuno atauga ir silikoniniai gumbai susimeta... Lieka tik palakstyti ant takelio....
Atsakyti
kk
kk
2025-11-26 20:36
o tunas blogai -turi daug svino
Atsakyti
nu
nu
2025-11-26 20:27
Aš taip pat visą gyvenimą nešioju tos pačios išmieros džinsus. Nuo anų laikų, kai gaudavau iš amerikės. Ir svoris tas pats - 57 kg. Mūs giminėj visi kūdi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
