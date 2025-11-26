56-erių moteris stulbina savo figūra: atskleidė, ką valgo

Ji pasakojo: „Pusryčių niekada nepraleidžiu. Dažniausiai valgau graikišką jogurtą su uogomis ir sėklomis – linų sėmenimis, moliūgų sėklomis dėl skaidulų – ir galbūt pjaustytu bananu.
Pietums stengiuosi gauti baltymų – pasirinkčiau tuno su majonezu suktinuką ir šiek tiek salotų. Man reikia sočių pietų, kad išlaikyčiau energiją.
Vakarienė – mano mėgstamiausias dienos metas. Visada pasistengiu pagaminti ką nors skanaus: tuną terijakio padaže arba keptą lašišą su čili, kalendra ir laimu, taip pat saldžiąsias bulves ir daug daržovių.“
Kalbėdama apie užkandžius ji prisipažino: „Aš turiu silpnybę saldumynams, nieko negaliu padaryti. Man reikia šiek tiek šokolado kasdien. Mažas malonumas – puiku, visi nusipelnome šiek tiek džiaugsmo.“
Tess Daly dienos meniu
Pusryčiai: graikiškas jogurtas, uogos, sėklos, bananas.
Pietūs: tuno su majonezu suktinukas.
Vakarienė: terijakio padaže marinuotas tunas arba lašiša su saldžiąja bulve ir daržovėmis.
Užkandis: šokoladas.
Tess prisipažino mėgstanti sveiką maistą, tačiau kartais leidžianti sau ir saldų užkandį. Socialiniuose tinkluose ji dažnai demonstruoja savo puikią figūrą reklamuodama savo maudymosi kostiumėlių liniją „Naia Beach“.
Dar liepą Tess teigė, kad jaunatvišką figūrą jai padeda išlaikyti ne dietos, o nuoseklus gyvenimo būdas. Ji atskleidė „The Mirror“, kad iki šiol telpa į tokius pačius džinsus, kokius vilkėjo būdama dvidešimties. Pasak jos, tai – „ne dietų, o palaikymo“ rezultatas.
Fizinis aktyvumas
Buvusi manekenė yra pasakojusi apie įvairias savo fizinio aktyvumo formas: nuo bėgimo takelio žiūrint mėgstamas „Netflix“ laidas, rytinių šuoliukų su šokdyne iki batuto treniruočių sode.
Tess taip pat pabrėžė, kad joga jai padeda ne tik išlikti fiziškai stipriai, bet ir prižiūrėti psichinę sveikatą.
„Man joga – tikras išsigelbėjimas. Ji jaunina, lankstina, saugo nuo skausmų – ir tai nieko nekainuoja, nes viskas yra internete“, – „Daily Mail“ sakė ji 2021 metais.
Be jogos, Tess turi ir kitų ritualų. Ji yra atskleidusi savo slapčiausią triuką – bėgimo takeliu nubėga 5 kilometrus ir tuo pačiu žiūri „Netflix“.
„Tai vienintelis būdas, kuriuo galiu sau leisti žiūrėti televizorių dieną“, – prisipažino ji.
Tess taip pat mėgsta plaukimą, šokinėjimą ant batuto ir šokdynės treniruotes. Pastarąsias ji vadina „džiaugsmingu“ sportu, primenančiu vaikystę.
„Penkių minučių šokinėjimo ryte visiškai pakanka – pabudina visą sistemą geriau nei puodelis kavos“, – yra sakiusi ji.
Kalbėdama apie mitybą, Tess laikosi paprastos filosofijos: „Maistas – tai energija. Arba ją naudojame, arba piktnaudžiaujame.“ Ji pripažįsta, kad kiekvieną popietę mėgsta pasilepinti saldžiu kąsneliu, tačiau šeimai visada ruošia sveikus, daržovėmis ir baltymais praturtintus patiekalus.
Tess pridūrė, kad nors dabar jai jau per penkiasdešimt, energija ji nesiskiria nuo tos, kurią jautė būdama dvidešimties.
