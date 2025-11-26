Lenkijos prezidento vaizdai iš sporto salės kaitina socialinius tinklus: pasižymėjo išskirtiniu talentu

Tai, kad prezidentas pasižymi išskirtine sportine praeitimi – aktyviai užsiėmė boksu ir futbolu – nėra naujiena. Jo „stipraus vyro“ įvaizdis buvo sąmoningai pabrėžiamas per visą prezidento rinkimų kampaniją. Nawrockis nuolat dalinosi vaizdo įrašais iš savo treniruočių, publikuodamas juos socialinėje erdvėje, siekdamas pademonstruoti savo fizinę ištvermę ir tvirtumą.
Nepalankiai vertinami veiksmai
Tačiau jo viešas įvaizdis nėra vienareikšmis. Tapus žinomu visuomenės veikėju, K. Nawrockiui teko viešai pripažinti, kad anksčiau dalyvavo dideliuose futbolo aistruolių neramumuose – riaušėse. Šis praeities įvykis buvo pasitelktas oponentų kaip politinis ginklas prieš jį. Dėl to dalis balsuotojų reiškia nepasitikėjimą ir nepalankiai vertina jo istoriją.
Per duotą interviu prezidentas kategoriškai atmetė bet kokias užuominas apie chuliganišką elgesį. Praeities incidentą jis apibūdino kaip „kilnią vyrišką kovą“.
Jis tvirtino: „Visos mano sporto pastangos buvo orientuotos į ištvermės stiprumą, o ne į fizinę agresiją.“
Sportas lydi nuo paauglystės
Spaudoje apie K. Nawrocki nurodoma, jog sportas jį sudomino dar tada, kai jis buvo paauglys. 2004 metais jis iškovojo „Lenkijos jaunių bokso taurę“ (angl. Polish Junior Boxing Cup). Pranešama, kad jaunystėje jis turėjo didelių perspektyvų, bet galiausiai nepasirinko profesionalaus sportininko kelio.
Ankstesnis jo treneris patvirtino, kad prezidentas pasižymėjo išskirtiniu talentu ir turėjo šviesią ateitį tam. Nepaisant to, jis pats pasirinko kitokią gyvenimo trajektoriją. Su sportu jį supažindino dėdė Waldemaras Nawrockis. Trenerio nuomone, gebėjimas tinkamai elgtis sporto arenoje jį suformavo kaip nepalaužiamą kovotoją.
