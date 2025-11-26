 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lenkijos prezidento vaizdai iš sporto salės kaitina socialinius tinklus: pasižymėjo išskirtiniu talentu

2025-11-26 15:58 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-26 15:58

Šių metų rugpjūčio mėnesį išrinkto Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vaizdo klipas, kuriame jis demonstruoja sportinius įgūdžius, sukėlė didelį atgarsį socialiniuose tinkluose. Šis istorikas ir politikas demonstruoja neįtikėtiną fizinį pasirengimą, intensyviai sportuodamas treniruoklių salėje.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX , socialinių tinklų)

Šių metų rugpjūčio mėnesį išrinkto Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vaizdo klipas, kuriame jis demonstruoja sportinius įgūdžius, sukėlė didelį atgarsį socialiniuose tinkluose. Šis istorikas ir politikas demonstruoja neįtikėtiną fizinį pasirengimą, intensyviai sportuodamas treniruoklių salėje.

REKLAMA
1

Tai, kad prezidentas pasižymi išskirtine sportine praeitimi – aktyviai užsiėmė boksu ir futbolu – nėra naujiena. Jo „stipraus vyro“ įvaizdis buvo sąmoningai pabrėžiamas per visą prezidento rinkimų kampaniją. Nawrockis nuolat dalinosi vaizdo įrašais iš savo treniruočių, publikuodamas juos socialinėje erdvėje, siekdamas pademonstruoti savo fizinę ištvermę ir tvirtumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepalankiai vertinami veiksmai

Tačiau jo viešas įvaizdis nėra vienareikšmis. Tapus žinomu visuomenės veikėju, K. Nawrockiui teko viešai pripažinti, kad anksčiau dalyvavo dideliuose futbolo aistruolių neramumuose – riaušėse. Šis praeities įvykis buvo pasitelktas oponentų kaip politinis ginklas prieš jį. Dėl to dalis balsuotojų reiškia nepasitikėjimą ir nepalankiai vertina jo istoriją.

REKLAMA
REKLAMA

Per duotą interviu prezidentas kategoriškai atmetė bet kokias užuominas apie chuliganišką elgesį. Praeities incidentą jis apibūdino kaip „kilnią vyrišką kovą“.

REKLAMA

Jis tvirtino: „Visos mano sporto pastangos buvo orientuotos į ištvermės stiprumą, o ne į fizinę agresiją.“

Sportas lydi nuo paauglystės

Spaudoje apie K. Nawrocki nurodoma, jog sportas jį sudomino dar tada, kai jis buvo paauglys. 2004 metais jis iškovojo „Lenkijos jaunių bokso taurę“ (angl. Polish Junior Boxing Cup). Pranešama, kad jaunystėje jis turėjo didelių perspektyvų, bet galiausiai nepasirinko profesionalaus sportininko kelio.

Ankstesnis jo treneris patvirtino, kad prezidentas pasižymėjo išskirtiniu talentu ir turėjo šviesią ateitį tam. Nepaisant to, jis pats pasirinko kitokią gyvenimo trajektoriją. Su sportu jį supažindino dėdė Waldemaras Nawrockis. Trenerio nuomone, gebėjimas tinkamai elgtis sporto arenoje jį suformavo kaip nepalaužiamą kovotoją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų