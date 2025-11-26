Išdavė visą tiesą apie grikius ir ryžius: paaiškėjo, ar juos valgyti tikrai sveika

Naujienų portalui tv3.lt apie tai papasakojo mitybos specialistas Mantas Liekis. Jis atskleidė, kad, bendrai paėmus, kruopos yra itin naudingas produktas.
„Kruopos yra kompleksiškas angliavandenis, kuris, reguliariai vartojant, suteikia nemažai energijos.
Vartojant kruopas taip stipriai nešokinėja cukraus lygis kraujyje, gauname nemažai skaidulų, kurios naudingos žarnyno mikrofloros darbui, o taip pat mažina cholesterolį“, – sakė jis.
Rekomenduojama kruopų paros norma
Pasiteiravus M. Liekio, kiek kruopų vertėtų suvalgyti per dieną, jis paaiškino, kad rekomendacijos yra skirtingos. Anot specialisto, kiekis priklauso nuo dviejų kriterijų – fizinio aktyvumo ir lyties.
„Jeigu žmogus daugiau juda, daugiau sportuoja, tai tada jam galima suvartoti daugiau kruopų“, – sakė specialistas.
O pasiteiravus, kokios normos yra numatytos vyrams ir moterims, M. Liekis pateikė savo atsakymą:
„Bazinės rekomendacijos suaugusiam vyrui per dieną yra 200 gramų per dieną. Tad jeigu suvalgys 100 gramų pusryčiams, 100 pietums, bus puiku.
Moteriai kiekis skiriasi, svyruoja nuo 100 iki 160 gramų per dieną. Tad moterims reikia mažiau.“
Rekomenduojamos kruopos
Vėliau mitybos specialistas M. Liekis pasidalijo savo įžvalgomis apie tai, kokią naudą teikia lietuvių pamėgtos kruopos.
Grikių kruopos
Pirmiausia, M. Liekis prakalbo apie grikius. Pasak jo, tai – puikus pasirinkimas visiems, siekiantiems gauti maistingo maisto.
„Grikiai yra vienos iš maistingiausių kruopų. Visumoje jie turi labai daug baltymų lyginant juos su kitomis kruopomis.
Grikiai turi žemą glikemijos indeksą, palaiko stabilų cukraus kiekį kraujyje, turi pakankamai nemažai skaidulų, gerina virškinimą“, – sakė jis.
Taip pat pašnekovas pridėjo, kad grikiuose gausu geležies, magnio. Šie mineralai yra naudingi ir padeda širdies veiklai.
Ryžių kruopos
Kitos naudingos kruopos, aptartos pokalbio metu, buvo ryžiai. Nors jų yra baltųjų, rudųjų, raudonųjų ir juodųjų, pasak M. Liekio, geriausiai lietuviai pažįsta baltuosius ir ruduosius.
„Kas liečia baltuosius ryžius, tai jie yra lengvai virškinami. Baltuosius ryžius geriausia rinktis po treniruotės arba kai žmogus turi jautrų virškinimą, stengiasi atsistatyti“, – teigė jis.
O prabilus apie ruduosius ryžius, M. Liekis akcentavo, kad jie turi daugiau skaidulų nei baltieji.
„Rudųjų ryžių žemesnis glikeminis indeksas, jie turi magnio, cinko, B grupės vitaminų ir jų suvalgius ne taip šokinėja cukraus lygis“, – teigė jis.
Perlinės kruopos
Dar vienos kruopos, kurias M. Liekis išskyrė kaip naudingas ir itin mėgstamas lietuvių – perlinės kruopos.
Jo teigimu, tai neblogas pasirinkimas, tačiau reikia turėti omenyje, kad jos savyje turi daug gliuteno, kuriam kai kurie yra alergiški.
„Jose galima aptikti betagliukano – tai yra skaidulos, galinčios padėti mažinti cholesterolio lygį kraujyje“, – teigė jis.
Taip pat, anot specialisto, jos naudingos, nes suteikia sotumo jausmą, savyje turi B grupės vitaminų, seleno ir magnio.
M. Liekis pridėjo, kad taip pat kruopos pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis.
Žirnių kruopos
Ne ką mažesne nauda taip pat pasižymi žirnių kruopos, kurios priklauso ankštinių produktų kategorijai.
Pasak specialisto, tai – puikus įrankis siekiantiems pasipildyti baltymų organizme atsargas.
„Jos turi daug tirpių ir netirpių skaidulų, B grupės vitaminų, nesukelia tokių žymių cukraus lygio svyravimų“, – paaiškino M. Liekis.
Mitybos specialistas pažymėjo, kad šios kruopos, lyginant su kitomis, turi geresnį maistingumą.
Manų kruopos
Galiausiai, M. Liekis prabilo apie manų kruopas, kurias priskyrė desertui. Pasak jo, šias kruopas verta rinktis tada, kai norisi kažko saldžiau.
Šios kruopos yra iš kviečių ir pasižymi tuo, kad yra itin greitai virškinamos. Dėl to energijos atsargos yra papildomos labai greitai.
„Jos ypač tinkamos po sporto, nes turi daug skaidulų. Taip pat verta prisiminti, kad šių kruopų aukštas glikeminis indeksas“, – teigė jis.
