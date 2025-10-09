1 produktas gali sumažinti aukštą cholesterolį: įsidėmėkite ir išbandykite

Medikas teigia, kad vos kelios saujos šio produkto per dieną gali turėti reikšmingą poveikį visai organizmo veiklai, rašoma mirror.co.uk.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Gydytojas rekomenduoja kasdien valgyti graikinius riešutus
NHS gydytojas dr. A. Khanas socialiniame tinkle „TikTok“ papasakojo, kodėl beveik kasdien renkasi graikinius riešutus.
„Jie pilni vitamino E, melatonino ir augalinių junginių, vadinamų polifenoliais, kurių ypač daug yra jų popierinėje odelėje“, – aiškino jis.
Pasak gydytojo, tokie antioksidantai padeda sumažinti laisvųjų radikalų sukeltą DNR žalą ir slopina uždegimą organizme. Laisvieji radikalai – tai nestabilios molekulės, galinčios pažeisti ląstelių DNR, kai jų per daug. Jie susidaro dėl oro taršos, rūkymo, rentgeno spindulių poveikio ar netinkamos mitybos.
Dr. A. Khanas tęsė: „Graikiniuose riešutuose taip pat yra daugiau omega-3 riebalų rūgščių nei bet kuriuose kituose riešutuose.“
Jis pabrėžė, kad šiuose riešutuose esanti omega-3 rūgštis – alfa linoleno rūgštis (ALA) – yra itin svarbi: „Tai yra kažkas, ko jūsų organizmui reikia, bet jis negali pats pasigaminti – todėl turite ją gauti su maistu.“
Nauda širdžiai, žarnynui ir net smegenims
Pasak gydytojo, ALA rūgštis padeda išlaikyti sveiką širdį, mažina kraujospūdį ir yra būtina augimui bei vystymuisi:
„Valgant graikinius riešutus ne tik maitinate save, bet ir naudingas bakterijas, gyvenančias jūsų žarnyne. Tai gerina žarnyno sveikatą ir taip pat gali padėti sumažinti ligų riziką.“
Be to, graikiniuose riešutuose esančios maistinės medžiagos gali apsaugoti smegenis nuo uždegimo, padėti išsaugoti gerą atmintį ir pažintines funkcijas senstant.
Dr. A. Khanas pridūrė dar vieną svarbų aspektą: „Reguliariai valgant graikinius riešutus, įrodyta, kad sumažėja žalingo cholesterolio ir trigliceridų kiekis, kurie abu gali prisidėti prie širdies ligų.“
Kaip įtraukti graikinius riešutus į kasdienę mitybą
Ekspertai siūlo keletą paprastų būdų, kaip šiuos riešutus paversti skaniu kasdieniu įpročiu:
Pabarstykite smulkintais graikiniais riešutais košę, jogurtą ar kokteilio dubenėlius. Pakeiskite saldžius užkandžius sauja graikinių riešutų. Įdėkite jų į salotas ar pikantiškus patiekalus.
Naudokite kepiniuose – granolos batonėliuose, keksiukuose ar bananų duonoje. Skrudinti graikiniai riešutai gali tapti puikiu garnyru prie mėsos ar daržovių.
Moksliniai tyrimai patvirtina riešutų naudą
Dr. A. Khano žodžiams pritaria ir sveikatos portalas „Healthline“, kuris primena, kad 2021 m. tyrime nustatyta – kasdien suvartojant 30–60 gramų graikinių riešutų, pastebimai gerėja širdies veikla.
Svetainėje rašoma: „Kasdien vartoti graikinius riešutus yra saugu. 2017 m. atliktame tyrime, kuriame dalyviai aštuonias savaites valgė po 43 gramus graikinių riešutų, nustatyta, kad tai daro teigiamą poveikį sveikatai.“
Mokslininkai pabrėžia, kad graikiniai riešutai:
- gausūs antioksidantų, mažinančių blogojo cholesterolio (MTL) kiekį;
- turi daugiau omega-3 riebalų rūgščių nei kiti riešutai;
- gali slopinti uždegimą;
- padeda atstatyti sveiką žarnyno mikroflorą;
- mažina vėžio ir 2 tipo diabeto riziką;
- padeda reguliuoti apetitą ir svorį;
- gali pagerinti spermos kokybę ir vyrų vaisingumą;
- palaiko gerą smegenų veiklą bei kraujospūdžio balansą.
Vos saujelė graikinių riešutų per dieną gali pagerinti širdies, smegenų ir žarnyno sveikatą. Tad, kaip sako dr. A. Khanas – šis paprastas įprotis gali būti viena iš geriausių investicijų į savo savijautą.
