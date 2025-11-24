Atrado geriausią barščių receptą: nuo šiol gaminsite tik taip

Ši sriuba gaminama iš paprastų, kuklių ingredientų, tokių kaip burokėliai, kopūstai, bulvės, tačiau ji yra sodri ir soti. Ji taip pat yra be galo universali, nes receptai skiriasi priklausomai nuo šeimos, todėl kiekvienas puodas yra unikali tradicijos išraiška.
Vienas išskirtinių šio recepto bruožų yra plėšyta kiauliena, kuri suteikia sultiniui sodrų, mėsingą skonį“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.
Barščiams reikės:
- 2 l vištienos sultinio;
- 500 g plėšytos kiaulienos mėsos;
- 4 šaukštai ypač lengvo alyvuogių aliejaus;
- 1 stiklainis marinuotų burokėlių;
- 2 vidutinės tarkuotos morkos;
- 3 smulkintos bulvės;
- 1 didelis geltonas svogūnas, supjaustytas kubeliais;
- 2 supjaustyti saliero stiebai;
- 3 šaukštai pomidorų padažo;
- 1/2 mažo žalio kopūsto susmulkinto;
- šviežiai maltų juodųjų pipirų pagal skonį;
- 1 džiovintas lauro lapas (nebūtina);
- 1 didelė česnako skiltelė susmulkinta;
- 1 šaukštelis balto acto ( jei burokėliai marinuoti su actu, tuomet nedekite jo);
- grietinės pateikiant.
Į puodą su sultiniu sudėkite plėšytą kiaulieną ir virkite.
Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitinkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Sudėkite tarkuotus burokėlius ir morkas, dažnai maišydami, ir kepkite apie 10 minučių, kol suminkštės morkos. Supilkite mišinį į sriubos puodą ir virkite dar 20 minučių ant silpnos ugnies. Tai sustiprina sriubos skonį ir sodrią spalvą.
Sudėkite supjaustytas bulves į sriubos puodą ir virkite ant silpnos viryklės 10 minučių. Kol jos verda, keptuvėje įkaitinkite likusius 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Kepkite smulkiai supjaustytą svogūną ir salierą apie 8–10 minučių arba kol jie suminkštės ir lengvai apskrus. Sudėkite smulkintus česnakus ir dar minutę pakepkite. Įmaišykite pomidorų padažą ir dar patroškinkite 2 min. Sudėkite į puodą.
Sudėkite susmulkintus kopūstus ir actą ir viską išmaišykite. Leiskite sriubai virti dar 5 minutes ant vidutinės ugnies. Paragaukite ir, jei reikia, pagardinkite papildoma druska, juodaisiais pipirais arba actu. Jei norite, šio žingsnio metu įdėkite lauro lapą.
Išvirus sriubai išimkite lauro lapą ir pirkite į dubenėlius. Ant viršaus uždėkite grietinės.