 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Koncertas baigėsi nė neprasidėjęs: populiarus dainininkas pranešė apie sveikatos problemas

2025-11-27 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 19:00

„Broken Strings“ atlikėjas James Morrison, 41 m., savo „Instagram“ paskyroje pranešė apie pasikeitusius planus, kai teko atšaukti naujausią koncertą Rytų Londone. Tai įvyko praėjus vos mėnesiui po to, kai jis buvo priverstas atšaukti kelis pasirodymus gavęs gydytojų nurodymą „nedainuoti“.

Asociatyvi nuotrauka 123rf.com

„Broken Strings“ atlikėjas James Morrison, 41 m., savo „Instagram“ paskyroje pranešė apie pasikeitusius planus, kai teko atšaukti naujausią koncertą Rytų Londone. Tai įvyko praėjus vos mėnesiui po to, kai jis buvo priverstas atšaukti kelis pasirodymus gavęs gydytojų nurodymą „nedainuoti“.

REKLAMA
0

James Morrison turėjo koncertuoti įrašų parduotuvėje „Rough Trade East“ šią savaitę, tačiau koncertas buvo atšauktas atlikėjui pranešus, kad jo balsas yra „pertemptas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncerto anonsas žadėjo „unikalų renginį“, skirtą paminėti naujojo jo albumo „Fight Another Day“, išleisto „Cooking Vinyl“ leidykloje, pasirodymą, pranešė The Sun.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešė liūdną žinią

Jis paskelbė žinutę: „Sveiki visi. Turiu blogų naujienų. Esu sugniuždytas pranešti, kad turiu perkelti šiandien suplanuotus du pasirodymus parduotuvėje Rough Trade East.

REKLAMA

Buvo tikras malonumas su jumis visais pasikalbėti po koncertų ir dainuoti kiekvieną vakarą, tačiau mano balsas pertemptas ir šį vakarą negaliu dainuoti.“

Kalbėdamas apie pakartotinius pasirodymų atšaukimus, jis pridūrė: „Man be galo gaila, kad tai nutinka dar kartą.

Pažadame perkelti datas kuo greičiau. Ačiū už jūsų kantrybę ir supratimą. James.“

Sulaukė palaikymo

James gerbėjai ir žinomi sekėjai greitai pasiuntė jam palaikymo žinučių.

Jools Holland parašė: „Greičio pasveikimo, brangus drauge.“

Vienas gerbėjas pakomentavo: „Greitai pasveik, James!!!!“

Kitas rašė: „Sveikata svarbiausia, James! Tikri tavo gerbėjai tai supras! Esame tik žmonės! Siunčiu gydančius apkabinimus.“

REKLAMA
REKLAMA

Trečias komentavo: „Svarbiausia – tavo savijauta! Pasirūpink savimi.“

Kitas rašė: „Nors ir negalėjau dalyvauti, man nuoširdžiai gaila gerbėjų, kurie planavo būti. Prašau, pailsėk ir pasirūpink tuo nuostabiu balsu!“

Sveikatos problemos

Britų muzikos apdovanojimą laimėjęs James 2007 m. buvo pripažintas geriausiu britų solistu. Spalį jis atskleidė kovojantis su sveikatos bėdomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis rašė „Instagram Stories“: „Man buvo patarta, kad nesu pakankamai sveikas atlikti likusių Instore turo pasirodymų.

„Man plyšta širdis, nes labai laukiau galimybės jums pasirodyti.

Kartu su komanda dirbsime, kad kuo greičiau suplanuotume naują datą. Prašau stebėti naujienas. Ačiū už supratimą ir palaikymą.“

REKLAMA

Tuo metu jis atšaukė koncertus Bristolije, Londone, Notingeme ir Liverpulyje.

Atlikėjas yra pardavęs milijonus įrašų nuo tada, kai 2006 m. išleido trigubai platininiu tapusį debiutinį albumą „Undiscovered“.

Jo pasaulinis turas „Fight Another Day“ prasidėjo Jungtinėje Karalystėje rugsėjį. Albumas tuo pačiu pavadinimu pasirodė spalio 3 d.

Daugelis turo datų dabar perkelta į 2026 m. gegužę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų