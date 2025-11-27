Koncertas baigėsi nė neprasidėjęs: populiarus dainininkas pranešė apie sveikatos problemas

James Morrison turėjo koncertuoti įrašų parduotuvėje „Rough Trade East“ šią savaitę, tačiau koncertas buvo atšauktas atlikėjui pranešus, kad jo balsas yra „pertemptas“.
Koncerto anonsas žadėjo „unikalų renginį“, skirtą paminėti naujojo jo albumo „Fight Another Day“, išleisto „Cooking Vinyl“ leidykloje, pasirodymą, pranešė The Sun.
Pranešė liūdną žinią
Jis paskelbė žinutę: „Sveiki visi. Turiu blogų naujienų. Esu sugniuždytas pranešti, kad turiu perkelti šiandien suplanuotus du pasirodymus parduotuvėje Rough Trade East.
Buvo tikras malonumas su jumis visais pasikalbėti po koncertų ir dainuoti kiekvieną vakarą, tačiau mano balsas pertemptas ir šį vakarą negaliu dainuoti.“
Kalbėdamas apie pakartotinius pasirodymų atšaukimus, jis pridūrė: „Man be galo gaila, kad tai nutinka dar kartą.
Pažadame perkelti datas kuo greičiau. Ačiū už jūsų kantrybę ir supratimą. James.“
Sulaukė palaikymo
James gerbėjai ir žinomi sekėjai greitai pasiuntė jam palaikymo žinučių.
Jools Holland parašė: „Greičio pasveikimo, brangus drauge.“
Vienas gerbėjas pakomentavo: „Greitai pasveik, James!!!!“
Kitas rašė: „Sveikata svarbiausia, James! Tikri tavo gerbėjai tai supras! Esame tik žmonės! Siunčiu gydančius apkabinimus.“
Trečias komentavo: „Svarbiausia – tavo savijauta! Pasirūpink savimi.“
Kitas rašė: „Nors ir negalėjau dalyvauti, man nuoširdžiai gaila gerbėjų, kurie planavo būti. Prašau, pailsėk ir pasirūpink tuo nuostabiu balsu!“
Sveikatos problemos
Britų muzikos apdovanojimą laimėjęs James 2007 m. buvo pripažintas geriausiu britų solistu. Spalį jis atskleidė kovojantis su sveikatos bėdomis.
Jis rašė „Instagram Stories“: „Man buvo patarta, kad nesu pakankamai sveikas atlikti likusių Instore turo pasirodymų.
„Man plyšta širdis, nes labai laukiau galimybės jums pasirodyti.
Kartu su komanda dirbsime, kad kuo greičiau suplanuotume naują datą. Prašau stebėti naujienas. Ačiū už supratimą ir palaikymą.“
Tuo metu jis atšaukė koncertus Bristolije, Londone, Notingeme ir Liverpulyje.
Atlikėjas yra pardavęs milijonus įrašų nuo tada, kai 2006 m. išleido trigubai platininiu tapusį debiutinį albumą „Undiscovered“.
Jo pasaulinis turas „Fight Another Day“ prasidėjo Jungtinėje Karalystėje rugsėjį. Albumas tuo pačiu pavadinimu pasirodė spalio 3 d.
Daugelis turo datų dabar perkelta į 2026 m. gegužę.
