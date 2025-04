Dabar Mino siekia aplenkti kitą garsų Lietuvos žmogų: atskleidė, kas jis

Naujienų portalui tv3.lt Mino neslepia, kad gimtadienių pastaraisiais metais jis beveik nešvenčia.

„Iš tiesų nelabai mėgstu savo metų rodyti visiems, girtis, manau, kad visada smagesni gimtadieniai būna kai tau 20, 30 metų. Paskui atrodo, kad reikia tik paminėti. Tad šiemet paminėjau su artimaisiais.

Švęsti pradėjau dieną prieš – dariau 6 valandų „TikTok“ transliaciją, kurioje kalbėjau apie muziką ir rodžiau savo balsą. Su sekėjais mes šventėme išvakarėse“, – šyptelėjo Mino.

Nors gimtadienių pašnekovas tikina trankiai nešvenčiantis, visgi tarptautinę Juokų dieną jis bent minimaliai stengiasi paminėti.

„Visą gyvenimą mane ši diena lydi – pradedant nuo tėvų, brolio, draugų, jiems aš visada primeluoju. Ir šiemet ruošiu pranešimą, kad rugsėjį ruošiu trigubą stadioną Kaune parduoti. Gal kad užkibs ant tokio linksmo kabliuko“, – teigė atlikėjas.

Anot Mino, jo gimimo diena diktuoja ir jo būdą – pats jis mėgsta pajuokauti, naudoja ironiją ir sarkazmą. „Yra žmonių, kurie galbūt manęs nemėgsta dėl sarkazmo, nes jo nevengiu. Galbūt ta data ir darė man įtaką.

Į save vis pasižiūriu ir matau, kad nesu dėdė. Kiek žiūriu į savo amžiaus žmones, dažnai pamanau, kad jie vaikšto kaip dėdės. Jau virš 20 metų dirbu su studentais ir jaučiuosi panašiai kaip jų lygyje – bendravimu, apsirengimu ir pan. Manau, kad ir aš esu pokštaujantis ir gyvybingas“, – dalijasi žinomas vyras.

Kolegų susibūrimas

Prieš kelis mėnesius paplito ir žinia, kad legendinio realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyviai vėl susiburs ir kartu pasirodys ant scenos.

„Grįžo bendravimas su kai kuriais žmonėmis, su kuriais nebuvau jau gal 10 metų bendravęs. Kiekvienas ėjome savo keliais, sutikdavau tik intensyviau koncertuojančius. Buvo tikrai įdomu, kiek keista ir net liūdna, nes suvokiau, kaip greitai tie metai praėjo. Atrodo, po tų projektų tik šokome į darbus, kad turėtume kuo daugiau koncertų, vos ne koncertus sau statėme.

Didžiausias mano paties rekordas – keturi koncertai per vieną parą. Atrodo kaip neįmanomi skaičiai. Atrodo, kad tas projektas vos prieš kelis metus buvo, net neprisimeni, ką per 20 metų sugebėjai tiek nuveikti. Tad ir taip įdomu, ir kartu liūdna buvo“, – teigė jis.

„Ta laiko mašina ne tik mus išgarsino, bet ir užaugino mūsų visą kartą. Mane patį kviečia dažnai į vestuves padainuoti kaip žvaigždutę, nes tie žmonės patys užaugo su mano keliomis dainomis. Žmonės labiausiai tas nostalgiškas dainas per savo šventę nori girdėti. Net neabejoju, kad bus gražus koncertas su pilnutėle arena“, – dalijosi Mindaugas.

Kiekviename Mino koncerte galima išgirsti kelias dainas – „Mergaitė, kuri kvepia braškėm“, „Be meilės mirt galiu“, „Mamma Italia“.

„Po „Kelias į žvaigždes“ mano koncertai pasidarė visuotiniai, dideli. Visa Lietuva mane pažino. Neįsivaizduoju, kiek tų koncertų per 20 metų buvo, bet žinau, kad tikrai nebuvo koncerto, kuriame neskambėtų pagrindinės dainos. Iš tiesų „Be meilės mirt galiu“ yra mano viena nemėgstamiausių dainų, bet ją dainuoju dantis sukandęs.

Labiausiai mėgstu dainuoti savo autorines dainas, ant širdies man jos smagesnės, iš niekieno nepasiskolinta melodija“, – teigia vyras.

Dėsto italų kalbą

Jau 20 metų Mino Kaune studentams dėsto italų kalbą. Kaip teigia jis pats, šis darbas jį pagyvina.

„Visiems sakau, kad daugiau aš pasikartoju italų kalbą, nei kad mano studentai jos išmoksta. Tai trumpos paskaitos, jos vyksta tik pusmetį, tad išmoksti tik pagrindus. Palaikau savo itališkumą, nepamirštu kalbos ir ją praktikuojuosi, dėl to man didžiulė nauda. Be to, dirbti su jaunimu man patinka. Sakyčiau, kad šitas darbas mane daro įvairiapusišku. Mane tai verčia nepasenti“, – kalba pašnekovas.

„Esu super geras dėstytojas ir visi tai žino. Iš pradžių prigąsdinu visus, bet kai reikia rašyti tam tikrus darbus, visus papildomai apdovanoju. <...> Anksčiau visi mano dainas žinodavo, o dabar būna, kad kol nepasakai aiškaus dainos pavadinimo, tol studentai ir nesusigaudo.

Tad iš tiesų studentai tikrai yra pasikeitę, klauso ir kitos muzikos, bet renkasi pas mane, nes pas mus linksma – ne tik kalbą mokomės, bet ir lengvai apkalbame kultūrą“, – šypteli atlikėjas.

Daugelis nežino, bet Mino – tikras kelionių entuziastas. Jis tikina norintis kelionių skaičiumi aplenkti ir laidų vedėją Vytautą Mikaitį:

„Nepamenu jo skaičiaus, bet mano tikslas yra jį pavyti. Nežinau, kiek metų man reikės, bet norėčiau daugiau pakeliauti po pasaulį ir užsidėti daugiau pliusiukų. Tas toks ir yra tikslas – pavyti Mikaitį. Dabar reikia mokyti save mažiau dirbti ir daugiau išnaudoti laiką gyvenimui.“