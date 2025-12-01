Kylančios kainos ir balionai lietuvių negąsdina: žiemos kelionėms negaili ir virš tūkstančio eurų

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė įvardijo, ka žiemos kelionių sezonas tęsiasi nuo lapkričio iki balandžio.
Vertinant pardavimus šiam periodui, kelionių kainos vidutiniškai pabrango apie 17 proc., lyginant su pernai metų tuo pačiu periodu.
2025 – 2026 m. m. žiemos sezono vidutinė kelionės kaina asmeniui fiksuojama daugiau nei 1 000 eurų.
Didesnis brangimas fiksuojamas kelionių į Tenerifę, o Egiptas ir Madeira brango apie 15 proc.
Keliautojai renkasi žiemą vykti ten, kur šilta
Kelionių specialistė teigė, kad žiemą keliautojai dažniausiai išsiruošia atostogauti kur galima pasimėgauti vasariška šiluma ir maudynėmis.
Pasak jos, lietuviai žiemą dažniausiai keliauja į Egipto kurortus, taip pat renkasi Tenerifę, Madeirą, Jungtinius Arabų Emyratus, o žiemos pramogų mėgėjai – Austrijos Alpes.
„Jau daugelį metų populiariausia žiemos kryptimi išlieka Egipto Hurgados ir Šarm el Šeicho kurortai – siūlomi keturi skrydžiai per savaitę.
Taip pat lietuviai renkasi poilsį ispaniškojoje Tenerifėje, amžinojo pavasario sala vadinamoje Madeiroje bei Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Žiemos pramogų mėgėjai keliones renkasi Austrijos Alpėse“, – rašė pašnekovė.
Žiemos metas – ne tradicinis atostogų metas
Anot specialistės, kadangi žiemos mėnesiai nėra tradicinis atostogų metas, keliautojai dažnai ieško datų, kurios leidžia maksimaliai išnaudoti laisvas dienas ir sutaupyti atostogų laiką.
Šiais metais itin išsiskiria didžiųjų švenčių laikotarpis – dėl palankių dienų daug žmonių planuoja išvykas ilgesniam laikui, pasiimdami vos kelias papildomas atostogų dienas. Pasak „Tez Tour“ atstovės, keliautojai vertina galimybę suderinti darbą, šventes ir poilsį.
I. Aukštuolytė pastebi, kad žiemą šiltų ir tiesiogiai pasiekiamų krypčių pasiūla išlieka panaši: Egiptas ir Tenerifė tebėra populiariausi, auga susidomėjimas Dubajumi ir Madeira, o kelionių organizatoriai siūlo pažintines kruizų Nilu programas.
„Tendencijos išliko stabilios – žiemą nėra daug krypčių, kur būtų šilta ir pasiekiama tiesioginiu skrydžiu. Egiptas jau daugelį metų išlieka lyderis, o Tenerifė taip pat išlaiko savo pozicijas. Pastebime augantį susidomėjimą Dubajumi, o pastaruoju metu vis daugiau keliautojų atranda Madeirą.
Šalia poilsinių atostogų Egipto kurortuose, taip pat siūlome galimybę vykti į pažintinę kelionę kruiziniu laivu po istorines šalies vietas – leistis į kruizą Nilu.
Šią programą šiemet padidinome dvigubai“, – komentavo ji.
Šalis favoritė tarp lietuvių
Pasirodo, kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ atstovės teigimu, lietuviai žiemą daugiausia renkasi poilsį šiltuose kraštuose, o ilgalaikiu favoritu išlieka Egiptas dėl patogaus klimato, trumpo skrydžio, geros infrastruktūros ir patrauklumo įvairioms keliautojų grupėms.
„Žiemos sezonu lietuviai daugiausia renkasi poilsines keliones į šiltus kraštus – tai išlieka pagrindinė tendencija. Egiptas – absoliutus žiemos sezono favoritas jau daugelį metų.
Tai universali kryptis: sausas klimatas, turtinga istorija, savita kultūra, išpuoselėtos viešbučių teritorijos su pramogomis vaikams.
Tai patraukli kryptis šeimoms su vaikais ar senjorams dėl sąlyginai trumpo skrydžio“, – sakė specialistė.
I. Aukštuolytė rašė, kad Tenerifė ir Dubajus vilioja lietuvius šiluma ir patogiais skrydžiais, o aktyvesni keliautojai renkasi slidinėti į Austriją, ieškodami žiemos pramogų ir sniego, kurio Lietuvoje trūksta.
„Tenerifė ir Dubajus taip pat yra populiarūs lietuvių pasirinkimai dėl saulė, jūros ir patogių tiesioginių skrydžių.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai renkasi slidinėjimo keliones, nes ieško žiemos malonumų, sniego, kurio Lietuvoje ne visuomet būna. Jie dažniausiai vyksta į Austrijos kalnus“, – įvertino ji.
Kokios kelionių kryptys populiariausios šį žiemos sezoną?
Pasak specialistės, šį žiemos sezoną lietuviai daugiausia renkasi lengvai pasiekiamas, gerą klimatą ir kainos bei kokybės santykį siūlančias kryptis. Prieš Kalėdas išauga trumpų savaitgalinių kelionių į Europos sostines dėl kalėdinės atmosferos paklausa.
„Šį sezoną populiariausi regionai – Egiptas, Kanarų salos (Tenerifė), JAE (Dubajus), Madeira ir Austrija. Tai kryptys, kurias galima pasiekti tiesioginiu skrydžiu ir kurios užtikrina gerą klimatą bei patrauklias kainas.
Be to, prieš Kalėdas išauga trumpų savaitgalinių kelionių į Europos sostines paklausa – keliautojai nori aplankyti šventinius miestelius ir pasimėgauti kalėdine atmosfera“, – akcentavo I. Aukštuolytė.
Pasak jos, egzotinės kryptys, tokios kaip Azija ar Karibai, taip pat domina keliautojus, tačiau dažniausiai jas renkasi savarankiškai keliaujantys keliautojai, pasinaudodami jungiamaisiais skrydžiais.
Kokios keliavimo tendencijos buvo praeito žiemos sezono metu?
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie lietuvių keliones žiemos metu anksčiau yra kalbėjęs kelionių žinovas ir kelionių organizatoriaus „Makalius“ vadovas Rimvydas Širvinskas. Jis paaiškino, kad lietuviai žiemos laikotarpiu nori trijų dalykų: keliauti ten, kur šilta, keliauti ten, kur egzotika, ir į ten, kur būtų galima užsiimti žiemos sportu.
„Iš tikrųjų žiemos laikotarpiu, ko žmonės labiausiai nori, tai yra trijų dalykų. Tai viena keliautojų dalis, kuri nori išvykti pasišildyti, nes išsiilgo saulės ir šilumos, tai keliauja daugiausiai tiesioginiais skrydžiais, ten, kur šilta.
Ir būtent keliautojų susidomėjimas priklauso nuo to, kokie tą sezoną yra siūlomi skrydžiai. Tai numeris vienas kryptis yra Egiptas.
Egipto net kelis kurortus yra skrendama, taip pat ten geras kainos ir kokybės santykis, viskas įskaičiuota, jūra Raudonoji, nardymas. Žodžiu, tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui tinkama kryptis“, – sakė jis.
Keliautojų mėgstamos „atpigusios šalys“ žiemos laikotarpiu
Anot kelionių žinovo, lietuviai mėgsta išvykti į užsienį savaitgaliui, nes viešbučių kainos, kitų paslaugų žymiai atpinga. Dar kiti kelionių entuziastai renkasi ekstremalesnes kryptis, pavyzdžiui, keliones į kalnus, užsiiminėti slidinėjimu.
„Kita keliautojų dalis yra kurie nori savaitgaliui ištrūkti ir žiemą yra itin geras metas pigioms kelionėms ir savaitgalio išvykoms, nes labai atpinga viešbučiai Romoje, Milane, Barselonoje.
Tokiuose didmiesčiuose ir skrydžiai, ir viešbučiai, taip pat ir eilės prie turistinių lankytinų objektų labai stipriai sumažėja.
Na, ir dar viena keliautojų dalis žiemą, kurie užsiima žiemos sportu. Tie, kas niekada neslidinėjo, pro akis tą informaciją dažniausiai praleidžia, bet tie, kas yra užsikrėtę žiemos sportu, tai jau kiekvienais metais planuojasi ir kažkokią slidinėjimo kelionę kalnuose“, – komentavo R. Širvinskas.
