Susisiekimo ministras apie rekordiškai ilgą VNO uždarymą: šioje situacijoje ir aš jaučiuosi įkaitu

„Praėjęs savaitgalis buvo ypatingas blogąja prasme. Iš penktadienio į šeštadienį, iš sekmadienio į pirmadienį virš 11 tūkst. keleivių patyrė ženklius nepatogumus, VNO veikla buvo sustabdyta rekordiškai ilgą laiką – šiąnakt tai buvo beveik 11 valandų“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
„Žmogiškai labai suprantu visus keliautojus ir labai apgailestauju dėl jų sugriautų planų. Tiesa, kaip ir jie visi, aš lygiai taip pat jaučiuosi visos šios situacijos įkaitu“, – tikino Vyriausybės narys.
Panašiai apie situaciją pasisakė ir Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus, anot kurio, dėl VNO oro erdvės apribojimų per pastaruosius du mėnesius nukentėjo beveik 50 tūkst. keleivių.
„Šitoje situacijoje mes, iš tiesų, esame įkaitai vykstančios hibridinės atakos. Suprantame, kad nemažai keleivių patiria nepatogumus būtent dėl oro erdvės apribojimų, kurie vyksta į ir iš VNO. (…) Bendrai, per du mėnesius, suskaičiavome apie 47 tūkst. keleivių, kurie patyrė nepatogumus“, – žurnalistams sakė S. Bartkus.
„Tiesa, tai sudaro tik 5 proc. keleivių, kurie buvo per tą laiką, bet suprantame, kad tų trikdžių mąstas yra toks didelis, kad jis kelia grėsmę ne tik oro uostų, bet ir Lietuvos, kaip patrauklios šalies turistams, reputacijai“, – situacijos padarinius vertino LTOU vadovas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.