Batumyje – Europos lengvosios atletikos ateities gairės ir geriausiųjų apdovanojimai

Kasmet Europos lengvosios atletikos bendruomenė po sezono aptarti aktualijų renkasi į „European Athletics“ konvenciją, kas dvejus metus, jeigu tai ne rinkimų metai, kartu vyksta ir kongresas. Lietuvos lengvosios atletikos federacijai renginiuose atstovavo prezidentas Eimantas Skrabulis, generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva, viceprezidentė Brigita Virbalytė ir referentė Vilija Smilgevičienė.
„Natūraliai susiformavo tradicija, kad vyksta konvencijos ir kongresai, nes didžioji dalis pasaulio lengvosios atletikos generuojama Europos žemyne – sportininkai iškovoja daug medalių aukščiausio lygio varžybose, čia vyksta du trečdaliai svarbių varžybų. Europa kuria ir yra aiškus pasaulio lengvosios atletikos lyderis. Bendruomenė renkasi, atvirai diskutuoja ir tai yra labai svarbu, nes esame lyg viena šeima“, – sako Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis.
Pristatyta nauja reitingų skaičiavimo sistema
Šiemet „European Athletics“ konvencija aprėpė aktualias temas nuo lengvosios atletikos visiems (angl. „Athletics for All“) iki varžybų formatų, gerojo valdymo principų ir tvarumo politikos diegimo. Dalyviai grupėmis atliko įvairias praktines užduotis, klausėsi patyrusių lektorių ir diskutavo. Didelio susidomėjimo sulaukė „World Athletics“ pristatyta nauja reitingų skaičiavimo sistema. Visų rangų lengvosios atletikos varžybose sportininkai už užimtas vietas gaus mažiau taškų nei iki šiol, o A, B ir C lygio varžybose taškus gaus nebe 1–8 vietas užėmę atletai, o 12 geriausių sportininkų.
„Įdomu, buvo išgirsti apie pokyčius reitingų sistemoje, tačiau tik ateityje pamatysime, ar tai bus palanku sportininkams. Keista, kad taškai mažinami visų lygių varžyboms, pradedant aukščiausio rango, baigiant nacionaliniais čempionatais ir žemiausio lygio varžybomis. Kokį teigiamą pokytį tai padarys, kol kas tikrai sudėtinga pasakyti“, – apie pokyčius kalba Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva.
Reitingų skaičiavimo pokyčiai įsigalios nuo 2026 m.
Pokyčiai Europos čempionato programoje
Antrą dieną vykusiame Europos lengvosios atletikos kongrese vyko rinkimai į atsilaisvinusią vieną vietą Europos lengvosios atletikos taryboje.
Ryškia balsų persvara laimėjo graikas Panagiotis Dimakosas, kuris aplenkė šveicarą Christophį Seilerį ir ukrainietę Olhą Saladukhą.
„Europos lengvosios atletikos bendruomenėje formuojasi tam tikros tendencijos ir to negalima neįvertinti. Rinkimai dar kartą parodė, kad Balkanų šalys yra labai konsoliduotos, o Vakarų ir Šiaurės Europa ar Baltijos šalys veikia labiau savarankiškai. Vienas niekada nepadarysi sprendimo, reikia partnerių, komandos. Rinkimų rezultatai signalizuoja, kad Vakarų Europai, kuri turi geriausias lengvosios atletikos tradicijas, reikia busti iš gilaus miego ir pakovoti, kad sporto šakai būtų geriau“, – sako Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis.
P. Dimakosas taryboje dirbs likusią ketverių metų kadencijos dalį – iki 2027 m. Europos lengvosios atletikos kongreso.
Europos lengvosios atletikos kongresas taip pat oficialiai patvirtino Europos lengvosios atletikos čempionato programos pakeitimus. Sportinio ėjimo atstovai 2026 m. čempionate Birmingame varžysis nebe 20 km ir 35 km distancijose, o pusės maratono ir maratono nuotoliuose, į čempionato programą bus įtraukta ir mišri 4x100 m estafetė.
Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – kaip ir kasmet pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl 2026 m. Baltijos šalių čempionatų ir varžybų nuostatų.
Geriausi Europoje – F. Bol ir A. Duplantis
Europos lengvosios atletikos federacijos sutikimą Batumyje šeštadienio vakarą vainikavo geriausių žemyno sportininkų apdovanojimai. Vis dėlto ryškiausios pasaulio lengvosios atletikos žvaigždės – Femke Bol ir Armandas Duplantis į „Golden Tracks“ apdovanojimų šventę atvykti negalėjo.
400 m barjerinio bėgimo karalienė F. Bol tapo pirmąja moterimi „Golden Tracks“ apdovanojimų istorijoje tris kartus laimėjusia metų sportininkės apdovanojimą (2022–2023 m., 2021 m. pripažinta kylančia žvaigžde). Šiemet Nyderlandų atstovė laimėjo du aukso medalius Europos lengvosios atletikos uždarųjų patalpų čempionate Apeldorne (mišrioje 4x400 m ir moterų 4x400 m estafečių rungtyse), dar trimis apdovanojimais medalių kraitį papildė pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje – auksas 400 m barjeriniame bėgime, sidabras – mišrių 4x400 estafečių rungtyje, bronza – moterų 4x400 m estafečių varžybose. Neseniai F. Bol paskelbė, kad nuo kito sezono varžysis 800 m rungtyje.
Švedijos atstovas A. Duplantis taip pat trečią kartą laimėjo metų sportininko titulą. Šuolininkas su kartimi šiemet laimėjo pasaulio čempionatus tiek uždarosiose patalpose, tiek lauke, o pasaulio rekordą pakėlė iki 6,30 m.
Kylančiomis šių metų žvaigždėmis pripažinti 800 m Šveicarijos bėgikė Audrey Werro ir dešimtkovininkas iš Lenkijos Hubertas Troščianka.
Kitąmet Europos lengvosios atletikos konvencija vyks Lozanoje.
