„Top 10“ Europos vietinių lygų treneriai: kuo išsiskiria LKL ir kurios šalies specialistai paklausiausi

Portalas Krepsinis.net pažvelgė į stipriausių Europos vietinių lygų strategus ir palygino, kiek jose dirba užsieniečių, koks jų amžiaus vidurkis ir apskritai, kokios tautybės treneriai yra paklausiausi Europoje.
Stipriausios lygos: Ispanija, Turkija, Graikija, Prancūzija, Adrijos lyga, Italija, Vokietija, Izraelis, Lietuva ir Lenkija. Nagrinėjant Adrijos lygą, kur žaidžia klubai iš skirtingų šalių, užsienio treneris laikomas tas, kurio pilietybė skiriasi nuo šalies, kurioje yra komanda.
Pradedame skaičiuoti nuo LKL – vienas užsienietis – serbas Nenadas Čanakas (Panevėžio „Lietkabelis“). Trenerių amžiaus vidurkis yra 45,1. Vyriausias treneris yra 55-erių Kęstutis Kemzūra (Utenos „Juventus“), o jauniausias – Laimonas Eglinskas (Kėdainių „Nevėžis“), kuriam 36-eri. Vietiniai treneriai Lietuvoje yra 88,8 proc.
Ispanijos lygoje iš 18 komandų 4 tik turi užsieniečius: čia dirba Sergio Scariolo (italas, Madrido „Real“), Jaka Lakovičius (slovėnas, Las Palmo „Gran Canaria“), Bruno Savignani (italas, Burgoso „San Pablo“), Paolo Galbiati (italas, Vitorijos „Baskonia“). Vietinių trenerių procentas yra 77,8 proc. Žvelgiant į amžių, vyriausiasis yra 65-erių Lugo „Breogan“ strategas Luisas Casimiro, o jauniausias – vos 35-erių Leridos „Hiopos“ Gerardas Encuentra. Bendras amžiaus vidurkis yra 51 metai.
Turkijos pirmenybėse iš 16 ekipų 7 turi užsieniečius, tarp kurių yra ir lietuvis Šarūnas Jasikevičius (Stambulo „Fenerbahče“). Lygoje taip yra keturi serbai, makedonas ir bosnis. Vyriausias specialistas yra 57-erių bosnis Nenadas Markovičius (Bursos „Bursaspor“), o jauniausias – 36-erių Marko Baračas. Serbas stovi prie Stambulo „Bahčešehir“ vairo. Vietinių trenerių procentas – 56,2, o amžiaus vidurkis – 48,1.
Graikijos lygoje iš 13 klubų 5 turi užsienio strategus: čia dirba lenkas, ispanas, slovėnas, turkas ir serbas, taip 61,5 proc. visų yra vietinių. Vyriausias specialistas yra Atėnų AEK treniruojantis Draganas Šakota, kuriam jau yra 73-eji, o jauniausias – 41 metų Vassilis Xanthopoulos, kuris stovi prie Atėnų „Peristeri“ vairo. Amžiaus vidurkis siekia 53,8.
Prancūzijos lygoje varžosi 16 ekipų ir iš jų 6 yra užsieniečiai: graikas, latvis, italas, kroatas, portugalas ir švedas. 62,5 proc. visų trenerių yra prancūzai. Vyriausias strategas yra Nansi SLUC treniruojantis prancūzas Sylvainas Lautie, kuriam yra 57-eri. Jauniausias – latvis – Janis Gailitis, kuris yra 40-metis. Bendras amžiaus vidurkis yra 45,9.
Adrijos lygoje yra 18 klubų ir tik 4 specialistai yra legionieriai: slovėnas Jurica Golemacas prie Dubajaus „Dubai“ vairo, bosnių ekipą Aleksandrovaco „Igokea“ treniruoja serbas Nenadas Stefanovičius, slovėnų Liublianos „Cedevita Olimpija“ treniruoja juodkalnietis Zvezdanas Mitrovičius, o Simo Jarumbausko strategas Vienos ekipoje yra amerikietis Mike‘as Coffinas. Vietinių specialistų procentas yra 77,7 proc. Vyriausias iš visų trenerių yra Belgrado „Partizan“ vairininkas Željko Obradovičius (65-eri), o jauniausias – Splito „Split“ treniruojantis 33-ejų Dino Repeša. Lygos amžiaus vidurkis yra 47,4.
Italijos pirmenybėse iš 16 ekipų 6 turi specialistus iš užsienio – dirba du graikai, du kroatai, taip pat ispanas ir juodkalnietis. 62,5 proc. trenerių yra italai. Vyriausias yra Bolonijos „Virtus“ strategas Duško Ivanovičius – 68-eri, o jauniausias – Brešos „Germani“ strategas Matteo Cotelli, kuriam yra 38-eri. Amžiaus vidurkis yra 51,8.
Vokietijos lygoje lieka daugiausiai trenerių iš užsienio – iš 18 klubų net 13 turi užsieniečius, tad vokiečių dirba tik 27,7 proc. Užsieniečių geografija yra itin plati: italas, slovėnas, kanadietis, amerikietis, serbas, argentinietis, ispanas, slovakas, švedas, lenkas, graikas, bosnis ir suomis. Vyriausias specialistas yra 66-erių Miuncheno „Bayern“ treniruojantis Gordonas Herbertas, jauniausią trenerį turi Tryro „Gladiators“ – 33-ejų Jacquesą Schneiderį. Amžiaus vidurkis yra 45,2.
Izraelio lygoje varžosi 14 klubų ir dirba tik vienas užsienietis – Tel Avivo „Hapoel“ treniruoja graikas Dimitris Itoudis. Taip 92,8 proc. specialistų yra vietiniai. Reikia pažymėti, kad užsienio strategas Izraelyje taikomi papildomi reikalavimai – jie per pastaruosius trejus metu turi būti treniravę tarptautiniame turnyre žaidusį klubą. Dar reikėtų pridėti, kad nestabili situacija šalyje prisidėjo prie to, kad treneriai iš užsienio nesiveržė dirbti Izraelyje. Vyriausi treneriai yra 58-erių Sharonas Druckeris, kuris kadaise dirbo Vilniaus klube, ir Rami Hadaras. Bendras amžiaus vidurkis yra 47,1.
Lenkijos pirmenybėse yra 16 komandų ir 8 treneriai yra iš užsienio. Mantas Česnauskis turi lenkišką pasą, bet yra gimęs ir užaugęs Lietuvoje. 50 proc. strategų yra vietiniai, o iš užsienio dirba du suomiai, trys latviai, ispanas, kroatas ir minėtas lietuvis. Vyriausias iš visų trenerių yra Vroclavo „Šlask“ strategas Ainaras Bagatskis, kuris jau sulaukęs 58-erių, o jauniausias – Didžiosios Lenkijos Ostruvo „Stal“ specialistas Andžejus Urbanas – jam netrukus sukaks 34-eri. Amžiaus vidurkis yra 44,9.
Apibendrinus galima pasakyti, kad Lenkijos (44,9) ir Lietuvos (45,1) lygos turi jauniausią amžiaus vidurkį. Nedaug atsilieka ir Vokietija (45,2). Vyriausia lyga pagal trenerių amžių yra Graikija (53,8), tada seka Italija – 51,8.
Toliau tendencijos nesikeičia, kad Serbijos trenerių užsienyje yra daugiausiai – 7 darbuojasi svetur, tarp kurių ir N.Čanakas Lietuvoje. Toliau yra po keturis italus, graikus ir latvius, po tris atstovus svetur turi latviai, kroatai, slovėnai, suomiai ir ispanai. Lietuva turi Š.Jasikevičių ir M.Česnauskį. Teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad Rumunijoje dirba Žydrūnas Urbonas, bet tarp „Top 10“ lygų jį nepatenka.
Lygos pagal trenerių amžiaus vidurkį:
1. Graikija – 53,8
2. Italija – 51,8
3. Ispanija – 51,0
4. Turkija – 48,1
5. Izraelis – 47,1
6. Adrijos lyga – 47,4
7. Prancūzija – 45,9
8. Vokietija – 45,2
9. Lietuva (LKL) – 45,1
10. Lenkija – 44,9
Užsienyje dirbantys specialistai pagal tautybes:
1 vieta. Serbai – 7
2–4 vt. Italai – 4
2–4 vt. Graikai – 4
2–4 vt. Latviai – 4
5–8 vt. Kroatai – 3
5–8 vt. Slovėnai – 3
5–8 vt. .Suomiai – 3
5–8 vt. Ispanai – 3
9–14 vt. Lietuviai – 2
9–14 vt. Bosniai – 2
9–14 vt. Juodkalniečiai – 2
9–14 vt. Amerikiečiai – 2
9–14 vt. Lenkai – 2
9–14 vt. Švedai – 2
15–19 vt. Makedonai – 1
15–19 vt. Portugalai – 1
15–19 vt. Kanadiečiai – 1
15–19 vt. Argentinos treneriai – 1
15–19 vt. Slovakai – 1
