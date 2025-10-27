20-metį mininčio „Juodšilių kroso“ nugalėtojas: „Dėl šio kroso atradau hobį bėgti“

Rudeniškais gamtos takais besidriekianti „Juodšilių rudens“ bėgimo trasa paliko neišdildomus įspūdžius visiems dalyviams – patys jauniausieji jėgas išbandė 600 m atkarpoje, o patyrę bėgikai rinkosi 4,5, 9 ir 18 km distancijas.
„Ši brandi, asociacijos „Sporto renginiai“ ir Juodšilių seniūnijos puoselėjama tradicija tapo neatsiejama Vilniaus rajono bėgimo kultūros dalimi, kuri sėkmingai suburia bėgikus iš visos šalies. Tikiuosi, kad ši graži tradicija ir kitais metais į Juodšilių miško trasą sukvies dar daugiau žmonių bendram bėgimui“, – sveikindamas bėgikus sakė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
Keturis trasos ratus (18 km) greičiausiai nubėgo Ignas Kazlauskas – 1 val. 14 min. Antras finišavo Gediminas Janušis (1:18.53), trečias – Aleksandras Bulyga (1:19.18).
Moterų prizininkėmis tapo Justina Szczepanczyk (1:37.58), Rita Valaitienė (1:40.58) ir Ida Dobrovolskienė (1:44.54).
Savo krašte bėgęs Jonas Ažukas nugalėjo 9 km distancijoje – 37 min. 44 sek. Jis įtikinamai aplenkė artimiausius varžovus – Marių Pinaitį (39.08) ir Martyną Žalą (41.38).
„Nors oras nelepino ir, rodėsi, kad net blogas šeimininkas nevarytų šuns laukan, į Juodšilių krosą susirinko gausus būrys sporto entuziastų. Žinoma, oro nepasirinksi, tad teko nusiteikti trumpam sušlapti. Dar pradžioje daugelis bandė apibėgti ar peršokti balas, bet kuo toliau, tuo labiau sušlapus, tai nebeteko prasmės. Sparčiai bėgant nebuvo šalta. Svarbiausia – po visko ilgai nepasilikti lauke ir nesušalti stoviniuojant“, – patirtimi dalinosi patyręs J. Ažukas.
Jis neslepia, kad prieš varžybas kelia sau aukštesnius tikslus. Juolab Juodšiliuose, kur trasa yra netoli jo namų. Dalyvavimas šiame renginyje Jonui jau tapo gražia tradicija.
„Ankstesniais metais pavyko užimti antrąją vietą trumpiausioje 4,5 km distancijoje ir atsilikti nuo pirmosios visai nedaug. Tokiose varžybose čia, Juodšiliuose, sudalyvavau pirmą kartą 2017 metų pavasarį. Tuomet net nebėgiojau ir iškart pavyko užimti šeštą vietą. Tad pagalvojau, o jeigu truputį pasitreniruosiu, tai galiu ir į prizines papulti. Taip ir prasidėjo mano bėgimai, kurie be didesnių pertraukų tęsiasi iki šiol. Tad galiu sakyti, jog šis hobis atsirado mano gyvenime dėka Juodšilių kroso“, – pabrėžė J. Ažukas.
Jis pasidžiaugė, kad nedideliame miestelyje kroso bėgimai organizuojami jau 20 metų ir jis iki šiol pritraukia daug sporto mėgėjų. J. Ažukas prisiminė, kad renginyje yra buvusios ir rungtys dviratininkams, taip pat jis siūlo prijungti ir orientavimosi sportą, kas leistų pasivaržyti ne tik greitai bėgantiems.
Tarp moterų greičiausia buvo Evelina Palikšė (42.43). Antra liko Agnė Šniokienė (44.25), trečia – Katažyna Mažeikienė (47.09).
4,5 km bėgime nugalėjo Povilas Kačinskas (17.59), antras finišavo Gerardas Kvedaras (18.09), trečias – Matas Kulbokas (18.40).
Moterų tarpe pirmąją vietą užėmė Gabrielė Paužaitė (19.44), antrąją – Viktorija Bilotė (21.36), trečiąją – Olivija Mikočiūnaitė (23.03).
„Juodšilių kroso“ bėgimai, kurios rengia asociacija „Sporto renginiai“, vykdomi nuo 2005 metų.
