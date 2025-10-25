Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lietuviai Baltijos šalių kroso komandiniame čempionate išplėšė 2-ą vietą

2025-10-25 19:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 19:44

Araišiuose (Latvija) spalio 25 d. vyko Baltijos šalių kroso komandinis čempionatas.

Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (Rimos Urbonaitės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Ketvirtą kartą iš eilės nugalėjo Estijos komanda (135 taškai). Lietuviai (113 taškų), 2021-2024 metais buvę treti, vienu tašku pralenkė latvius ir užėmė antrą vietą.

Nugalėtojų ir lietuvių rezultatai atskirose distancijose:

Vyrai. 8 km. 1.Giedrius Valinčius 27:24, 8.Lukas Tarasevičius 29:14, 9.Erik Černiavski 29:18, 10.Robertas Vališauskas 29:19.

Jaunuoliai.6 km. 1.Rūdolfs Vanadzinš (LAT) 21:33, 8.Vilius Danilovas 23:40, 9.Simas Ivanauskas 23:56, 11.Danielius Bendaravičius 25:02, 12.Jokūbas Norvaišas 25:10.

Jauniai. 4 km. 1.Hermanis Valtass (LAT) 13:38, 9.Danielius Puodžiūnas 15:10, 10.Gintaras Einiulaitis 15:29, 11.Matas Starkus 15:37, 12.Aldas Šimkevičius 15:38.

Jaunučiai. 2 km. 1.Artūrs Madelans (LAT) 6:33, 4.Lukas Diliūnas 6:41, 5.Paulius Bauža 6:52, 8.Marijus Šufinskas 7:07, 12.Rytis Dyškantiukas 7:35.

Moterys. 6 km. 1.Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė 23:19, 3.Lina Kiriliuk 24:50, 5.Viktorija Varnagirytė 24:58, 9.Kamilė Vaidžiulytė 26:12.

Jaunuolės. 4 km. 1.Sibilla Vanadzina (LAT) 15:01, 3.Emanuelė Balsytė 16:52, 4.Faustė Lukminaitė 17:01, 5.Akvilė Sabonytė 17:23, 12.Adelė Venckutė 19:31.

Jaunės. 3 km. 1.Naomi Toomenurm (EST) 11:18, 3.Danielė Šatikaitė 11:43, 6.Ūla Daunoravičiūtė 12:40, 8.Felisitė Feimanaitė 13:02, 12.Roberta Blijūtė 15:12.

Jaunutės. 2 km. 1.Marit Term (EST) 7:22, 2.Rugilė Zaleckaitė 7:24, 3.Aušrinė Zaleckaitė 7:34, 4.Vaiva Leveikaitė 7:44, 10.Austėja Šimelytė 8:09.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

