TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Manchester United“ pratęsė ilgiausią pergalių seriją Rubeno Amorimo vadovimo eroje

2025-10-25 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 21:26

Anglijos „Premier“ lygoje pergalių seriją pratęsė „Manchester United“.

Bryanas Mbeumo | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pergalių seriją pratęsė „Manchester United“.

0

Rubeno Amorimo auklėtiniai namuose 4:2 nugalėjo „Brighton“ ir iškovojo trečią pergalę iš eilės. Tai ilgiausia komandos pergalių serija vadovaujant šiam portugalui.

24-ąją minutę iššovė Matheusas Cunha. Brazilas atliko tikslų smūgį iš už baudos aikštelės ribų.

Dar pirmajame kėlinyje „Manchester United“ padvigubino savo persvarą. Sėkmingas šeimininkų spaudimas suteikė progą atlikti smūgį ir nors Casemiro į kamuolį nepataikė kaip norėjo pats žaidėjas, nuo rikošeto su gynėju jis įriedėjo į vartus.

Dar vieną perimtą kamuolį įvarčiu „United“ pavertė 61-ąją minutę. Tuomet pasižymėjo Bryanas Mbeumo. Tiesa, oponentai buvo labai nepatenkinti dėl to, jog teisėjas nesušvilpė pražangos, bet net ir VAR kambaryje nebuvo priimtas sprendimas pakeisti teisėjo situacijos vertinimą.

„Brighton“ įvartį puikiu baudos smūgiu pelnė Danny Welbeckas. „Manchester United“ akademijos auklėtinio įvartis prieš buvusią komandą įkvėpė svečius ieškoti būdų išsigelbėti ir po kampinio Charalamposas Kostoulas rungtynėse grąžino intrigą.

Visgi, išsigelbėti „Brighton“ nesugebėjo ir „United“ po B. Mbeumo įvarčio prieš pat rungtynių pabaigą šventė trečiąją pergalę iš eilės.

Pergalė leido „Manchester United“ bent kuriam laikui pakilti į ketvirtąją lygos poziciją.

