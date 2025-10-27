Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose Lenkijoje – Luko Ogulevičiaus dominavimas

„Junior D“ amžiaus grupėje startuojantis L. Ogulevičius nugalėjo 1000 ir 500 m distancijose, o 777 m nuotolyje buvo antras. Iš viso lietuvis surinko 89 taškus.
Antrąją vietą užėmė ukrainietis Makaras Michno (76 tšk.), trečiąją – lenkas Olekssijus Leončiukas (31 tšk.).
1000 m finale Sostinės sporto centro ir Vilniaus Ozo gimnazijos auklėtinis L. Ogulevičius finišavo per 1 min. 49,348 sek. ir aplenkė M. Michno (1.49,965) bei O. Leončiuką (1.49,981).
500 m distancijos finale Lietuvos sportininkas nugalėjo po gražios kovos su tuo pačiu Ukrainos atstovu. Lietuvio rezultatas – 51,163 sek., o M. Michno – 51,245 sek.
M. Michno pavyko atsirevanšuoti lietuviui 777 m rungties finale, tačiau tai nebepakeitė galutinės rikiuotės. L. Ogulevičius finišavo per 1 min. 20,436 sek. ir ukrainiečiui pralaimėjo 0,430 sek.
Savo jėgas Lenkijoje išbandė ir Gabija Lukošiūnaitė. Ji buvo arti medalio 500 m distancijoje, kur finale ilgą laiką čiuožė trečioje pozicijoje, tačiau paskutiniame posūkyje ji nukrito į ketvirtąją vietą.
Siekdama toliau ieškoti talentų ir suteikti galimybę jaunimui išbandyti greitąjį čiuožimą, Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija pradėjo naują projekto „Čiuožimas – mūsų laisvalaikis“ sezoną.
Eilę metų tebesitęsiantis projektas didžiuliam būriui darželių lankytojų dovanoja čiuožimo malonumą bei aktyviai praleistą laiką. Kaip teigė Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos prezidentė Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė, šiame sezone projekte dalyvauja apie 220 žmonių.
Projekte su vaikais dirba ne profesionalūs treneriai, o patys pedagogai. Darželių pedagogai patys išmoksta čiuožti ir tuo pačiu gali vadovauti užsiėmimams.
Didžiausia šio projekto nauda – galimybė vaikus sudominti greituoju čiuožimu, o profesionaliems treneriams – atrasti naujus talentus. Greitasis čiuožimas yra tokia sporto šaka, kur pradėti reikia būtent 4-6 metų amžiaus, nes vėliau neretai būna per vėlu. V. Vilčinskaitė-Ogulevičienė pabrėžė, kad visi dabartiniai geriausi Lietuvos greitojo čiuožimo atstovai yra atėję iš šio projekto.
Asociacijos fizinio aktyvumo programa finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
