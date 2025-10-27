Atskleista, kodėl „Formulės 1“ gerbėjai Meksikoje nušvilpė Lando Norrisą

Po lenktynių, duodamas interviu, L. Norrisas sulaukė garsaus švilpimo. Panašiai sirgaliai reagavo ir po keliolikos minučių, kai britas pasirodė ant podiumo.
Vienas iš Meksikos žurnalistų paaiškino L. Norrisui, kad vietiniai gerbėjai jo nemėgsta dėl įvykių Italijos GP lenktynėse. Tąkart britas prarado brangias sekundes dėl mechanikams kilusių problemų boksuose ir į trasą grįžo už O. Piastri. Visgi, komanda netrukus liepė australui praleisti L. Norrisą ir gerbti ankstesnį susitarimą, grąžinant poziciją komandos draugui. O. Piastri taip ir padarė.
Meksikoje po to įvykio L. Norrisas tapo labai nemėgstamas, o vienoje iš apklausų didžioji dalis meksikiečių nusprendė, kad britas savo kaltę galėtų išpirkti, jei grąžintų O. Piastri tuos 3 taškus, kuriuos gavo, kai komandos draugas jį praleido.
„Tegul jie galvoja, ką nori. Tokią teisę jie turi. Mūsų komanda stengiasi viską daryti sąžiningai. Tuomet irgi visi norėjo būti sąžiningi. Prisiminkite, kas buvo Budapešte. Aš tada galėjau laimėti lenktynes, bet praleidau Oscarą, nes jis buvo vertas pergalės. Ta situacija nuo įvykių Italijoje nesiskiria. Oscaras nusipelnė pergalės Budapešte, o aš nusipelniau būti aukščiau už jį Italijoje. Viskas paprasta“, – atsakė L. Norrisas.
Dabar „Formulės 1“ karavanas kelsis į legendinę „Interlagos“ trasą San Paule, kur lapkričio 7-9 d. vyks Brazilijos GP etapas. Ten sirgaliai išvys ir sprinto kvalifikaciją bei sprinto lenktynes. Visą veiksmą iš San Paulo tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
