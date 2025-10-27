Liamas Lawsonas pasipiktino Meksikoje trasą kirtusiais maršalais: vos išvengta tragedijos

„O, Dieve, ar jūs juokaujate? Ar jūs tai matėte? Po velnių, aš galėjau juos nužudyti!“, – radijo ryšiu sakė L. Lawsonas, kai trasą perbėgo maršalai.
i just saw this POV of the track marshalls running infront of liam lawson, what the actual fuck?? pic.twitter.com/54SfCzoocQ— Lila (@verstrii) October 27, 2025
No safety car, The video with Marshalls running across the track for the Gran Premio de México - Mexico City Grand Prix. Liam Lawson shocked. #Formula1 #FIA #f1 #MexicoGP pic.twitter.com/4zx5MJLmElREKLAMAREKLAMA— M. J. (@SocialTerritory) October 26, 2025
FIA pranešė, kad tiria šį epizodą.
„Po incidento pirmajame rate trasoje mėtėsi nuolaužos. Maršalams buvo liepta pasiruošti surinkti tas nuolaužas, kai pro tą vietą pravažiuos visi bolidai. Gavus informaciją, kad Lawsonas pasuko į boksus, buvo duotas nurodymas leisti maršalams žengti į trasą ir rodyti dvigubas geltonas vėliavas. Mes vis dar aiškinamės tai, kas nutiko vėliau“, – teigiama FIA pranešime.
Tuo tarpu L. Lawsonas pabrėžė, kad tokios klaidos negali kartotis: „Tiesą pasakius, vieno iš jų vos nepartrenkiau. Tai buvo labai pavojinga. Tikriausiai kažkas su kažkuo nesusikalbėjo. Aš su tokiu atveju per karjerą nebuvau susidūręs ir kitur nebuvau matęs nieko panašaus. Tai nepateisinama. Vykstant lenktynėms maršalai negali bėgioti per trasą. Man vis dar sunku tai suprasti, nors mums turbūt bus pateiktas kažkoks paaiškinimas. Tokie dalykai negali kartotis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!