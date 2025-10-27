Kalendorius
Formulė 1

Liamas Lawsonas pasipiktino Meksikoje trasą kirtusiais maršalais: vos išvengta tragedijos

2025-10-27 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 21:13

„Racing Bulls“ komandos pilotas Liamas Lawsonas sekmadienį „Formulės 1“ lenktynėse Meksikoje vos nepartrenkė į trasą išbėgusių maršalų.

Liamas Lawsonas ir trasos maršalai | „Stop“ kadras

0

„O, Dieve, ar jūs juokaujate? Ar jūs tai matėte? Po velnių, aš galėjau juos nužudyti!“, – radijo ryšiu sakė L. Lawsonas, kai trasą perbėgo maršalai.

FIA pranešė, kad tiria šį epizodą.

„Po incidento pirmajame rate trasoje mėtėsi nuolaužos. Maršalams buvo liepta pasiruošti surinkti tas nuolaužas, kai pro tą vietą pravažiuos visi bolidai. Gavus informaciją, kad Lawsonas pasuko į boksus, buvo duotas nurodymas leisti maršalams žengti į trasą ir rodyti dvigubas geltonas vėliavas. Mes vis dar aiškinamės tai, kas nutiko vėliau“, – teigiama FIA pranešime.

Tuo tarpu L. Lawsonas pabrėžė, kad tokios klaidos negali kartotis: „Tiesą pasakius, vieno iš jų vos nepartrenkiau. Tai buvo labai pavojinga. Tikriausiai kažkas su kažkuo nesusikalbėjo. Aš su tokiu atveju per karjerą nebuvau susidūręs ir kitur nebuvau matęs nieko panašaus. Tai nepateisinama. Vykstant lenktynėms maršalai negali bėgioti per trasą. Man vis dar sunku tai suprasti, nors mums turbūt bus pateiktas kažkoks paaiškinimas. Tokie dalykai negali kartotis“.

