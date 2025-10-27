George‘as Russellas reikalauja pokyčių Meksikoje: „Reikia daugiau žvyro“

Lenktynių starte veiksmo netrūko. Iš „pole“ pozicijos startavusį britą Lando Norrisą („McLaren“) atakavo iš karto 3 pilotai. Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) bei olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) išvažiavo už trasos ribų. Netrukus Ch. Leclercas atidavė pirmą vietą L. Norrisui, M. Verstappenas užleido britui Lewisui Hamiltonui („Ferrari“) trečią poziciją.
Britas George‘as Russellas („Mercedes“), kurį po starto aplenkė M. Verstappenas, reikalavo, kad olandas jam grąžintų poziciją. Visgi, teisėjai tame epizode nieko nenubaudė, o britas neslėpė pasipiktinimo.
George Russell really stewed over turn 1 the whole flight back to the UK 😭😭😭 pic.twitter.com/Z1oWSiT0gdREKLAMA— leslie ✨ (@formula_les) October 27, 2025
„Nesuprantu, kaip 3 pilotai gali „kirsti“ kampą ir toliau važiuoti savo pozicijose. Toks įspūdis, kad teisėjai pateisina aklą pilotų riziką, nes net jei tau nepasiseks ir tu „kirsi“ kampą, tai niekas tavęs už tai nenubaus. Taip, kai Maxas vėliau kovojo su Lewisu, tai Lewisas gavo baudą, bet iš karto po starto Maxas išvažiavo už trasos ribų ir niekas jo nenubaudė. Aš atsidūriau netinkamu metu netinkamoje vietoje ir praradau 3 pozicijas.
Anot G. Russello, Meksikos trasoje yra per daug žolės ir per mažai žvyro, todėl pilotai nebijo rizikuoti.
„Čia žoliapjovių lenktynės ar kas? Jei ten būtų žvyras, o ne žolė, tada niekas taip nerizikuotų. Viskas priklauso nuo trasos ir aš manau, kad Meksikoje yra būtini pokyčiai“, – pridėjo britas.
Dabar „Formulės 1“ karavanas kelsis į legendinę „Interlagos“ trasą San Paule, kur lapkričio 7-9 d. vyks Brazilijos GP etapas. Ten sirgaliai išvys ir sprinto kvalifikaciją bei sprinto lenktynes. Visą veiksmą iš San Paulo tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!