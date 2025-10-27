Mayweatheris ir Pacquiao gali sugrįžti į ringą – svarstomas revanšas per „Netflix“ bokso renginį

Kai jie kovėsi 2015 metais, F. Mayweatheris taškais įveikė M. Pacquiao dvikovoje, kurios buvo laukta daugiau nei penkerius metus. Šis įvykis tapo istoriniu – sugeneravo rekordinius 4,6 milijono mokamų peržiūrų (PPV), o bilietų pajamos Las Vegase siekė 72,2 milijono JAV dolerių. Iš viso renginio pajamos priartėjo prie 600 milijonų JAV dolerių.
Dabar, kai M. Pacquiao sugrįžo į boksą ir liepos mėnesį parodė gerą formą lygiosiomis pasibaigusioje pusvidutinio svorio kategorijos kovoje su Mario Barriosu– susidomėjimas filipiniečio revanšu su F. Mayweatheriu vėl išaugo.
46-erių M. Pacquiao prieš M. Barriosą pasirodė pakankamai gerai, kad galėtų būti laikomas vertu pergalės. Aštuonių svorio kategorijų pasaulio čempionas šį mėnesį paskelbė, kad planuoja sugrįžti į ringą sausio pabaigoje Las Vegase.
Kol kas neaišku, kada įvyktų F. Mayweatherio ir M. Pacquiao revanšas, jei derybos būtų baigtos sėkmingai ir ar M. Pacquiao vis dar planuotų atskirą kovą metų pradžioje.
48-erių F. Mayweatheris oficialių nekovojo nuo 2017 metų, kai savo pergalių rekordą padidino iki 50-0, kuomet 10-ajame raunde techniniu nokautu įveikė UFC žvaigždę Conorą McGregorą.
Vis dėlto F. Mayweatheris išliko bokso pasaulio dalimi, dalyvaudamas įvairiose parodomosiose kovose – tarp jų ir 2021 metų susitikime su Loganu Paulu.
Po to, kai F. Mayweatheris 2015 metais užtikrintai nugalėjo M. Pacquiao, paaiškėjo, kad filipinietis į tą kovą atėjo turėdamas peties sausgyslės plyšimą.
Iki šiol transliacijų milžinas „Netflix“ jau surengė tris bokso renginius: Mike’o Tysono ir Jake’o Paulo kovą 2024 m. lapkritį, Katie Taylor ir Amandos Serrano trečiąją dvikovą liepą bei Terence’o Crawfordo ir Saulio „Canelo“ Alvarezo kovą rugsėjį dėl „The Ring“ ir neginčijamo „super“ vidutinio svorio kategorijos čempiono titulo.
Ketvirtasis renginys įvyks lapkričio 14 dieną Majamyje, kur bus surengta parodomoji kova tarp Jake’o Paulo ir Gervonta Daviso.
