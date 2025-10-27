Kalendorius
Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė sutriuškino moldoves

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė sutriuškino moldoves

2025-10-27 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 21:24

Lietuvos merginų iki 19 metų rinktinė pirmadienio popietę baigė pasirodymą Čekijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų iki 19 metų rinktinė pirmadienio popietę baigė pasirodymą Čekijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Paskutiniame susitikime Karolio Jasaičio auklėtinės 7:0 (4:0) užtikrintai susitvarkė su Moldovos komanda. Priminsime, kad prieš tai lietuvaitės identiškais skirtumais 0:5 nusileido Vengrijos ir Čekijos komandoms, galutinėje įskaitoje jos su trimis taškais užėmė trečią poziciją ir į kitą atrankos etapą nepateko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio rungtynės lietuvaitėms prasidėjo itin pakiliai. Sužaidus kiek daugiau nei penkiolika minučių mūsiškes į priekį išvedė Estela Tamošauskaitė, o dar po keliolikos minučių tikslų smūgį pridėjo ir Agata Marija Kairytė, tad lietuvės atitrūko 2:0.

Lietuvės aikštėje toliau dominavo ir kėlinio pabaigoje įvarčiu pasižymėjusi Elzė Kiškūnaitė dar labiau padidino persvarą.

Per pridėtą laiką Agata Kairytė pelnė antrą savo įvartį, ketvirtąjį komandos ir taip įtvirtino pranašumą.

Antroje rungtynių pusėje lietuvaitės dar labiau didino savo persvarą ir pasirodymą Čekijoje užbaigė užtikrinta ir ramia pergale.

UEFA Europos merginų U19 čempionato atrankos statistika

Moldova – Lietuva 0:7 (0:4);

FC „Chmel“ stadionas; teisėja – Frederikke Lydia Søkjær (Danija);

Įvarčiai: 16 min. Estela Tamošauskaitė, 28 min. ir 45+5 min. Agata Marija Kairytė, 45 min. ir 67 min. Elzė Kiškūnaitė, 49 min. Justina Blaževičiūtė, 76 min. Austėja Pocevičiūtė (Lietuva).

Įspėtos: 42 min. Tatiana Lisovscaia 75 min. Alina Ciobanu, 84 min. Arina Mecluș (Moldova); 6 min. Agata Marija Kairytė (Lietuva).

Pašalinta: 51 min. Valeria Braguța (Moldova).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Aivė Andriuškevičiūtė, Austėja Jokubaitytė, Jotvilė Šapaitė, Ugnė Jonelytė (46 min. Julija Melaikytė), Elena Ostrauskaitė (62 min. Austėja Pocevičiūtė), Estela Tamošauskaitė, Laura Grucytė (62 min. Augustė Augėnaitė), Justina Blaževičiūtė (70 min. Patricija Penkauskaitė), Agata Marija Kairytė (70 min. Emilija Grauslytė), Elzė Kiškūnaitė.

Atsargoje: Karina Galdikaitė, Miglė Grauslytė, Marta Lipnickaitė.

