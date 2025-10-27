Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Dainava“ iš turnyrinės lentelės dugno nepakils

2025-10-27 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 21:25

33-iasis A lygos turas tęsėsi Alytuje, kur susitiko vietos DFK „Dainava“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa. Nesėkmę rezultatu 0:2 (0:1) patyrę dainaviečiai prarado net ir teorinius šansus pakilti iš turnyro lentelės dugno.

Alytaus „Dainava“ | dfkdainava.com nuotr.

0

Susitikimo pradžioje ekipos apsikeitė smūgiais – aikštės šeimininkų gretose laimę pabandė Artiomas Baftalovskis, o mėlynai baltų ekipoje po Patricko Popescu ir Donato Kazlausko bandymų padirbėti teko Volodymyrui Krynskiui.

Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo. Jau 19-ąją minutę iš toli ne tik stipriai, bet ir tiksliai pykštelėjo Carlosas Duke‘as.

Sužaidus daugiau nei pusvalandį gerą galimybę atstatyti pusiausvyrą turėjo A. Baftalovskis, tačiau ukrainiečio smūgiuotas kamuolys prašvilpė visai šalia skersinio.

Iškart po pertraukos puikioje pozicijoje smūgiui atsidūrė Koenas Oostenbrinkas, bet ranka dainaviečio bandymą atrėmė Vincentas Šarkauskas.

55-ąją minutę Mergeno Orazovo auklėtiniai grubiai suklydo savo aikštės pusėje, o dovanėle pasinaudojęs Donatas Kazlauskas padvigubino ekipos pranašumą.

Pergalę iškovojusi „Hegelmann“ ekipa su 64 taškais lieka 2-oje pozicijoje, o „Dainava“ iš paskutinės vietos jau nepakils.

