Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ įveikė naujuosius šalies čempionus

2025-10-27 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 21:27

A lygoje įvyko intriguojanti „Sūduvos“ ir „Kauno Žalgirio“ akistata. Didžiąją rungtynių dalį kiekybinę persvarą turėję marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 1:0 (0:0).

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

A lygoje įvyko intriguojanti „Sūduvos“ ir „Kauno Žalgirio“ akistata. Didžiąją rungtynių dalį kiekybinę persvarą turėję marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 1:0 (0:0).

REKLAMA
0

Pirmieji pavojų prie varžovų vartų sukūrė Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kai Henry Uzochukwu perdavimu surado Amarą Haidarą, tačiau pastarojo smūgį atrėmė Deividas Mikelionis. Kėlinio viduryje vartininko Igno Plūko budrumą patikrino Temuras Chogadze, tiesa, su kauniečių futbolininko smūgiu marijampoliečių vartų sargas susitvarkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

28-ąją minutę prie VAR ekrano nuskubėjęs arbitras Kęstutis Bartuškevičius pakeitė savo pirminį sprendimą ir Eduardui Jurjonui vietoje geltonos kortelės parodė raudoną. Po kelių akimirkų žalgiriečių problemos galėjo tapti dar didesnės, bet Sidy Sanokho smūgį atrėmė Deividas Mikelionis.

REKLAMA
REKLAMA

Sužaidus kiek daugiau nei 15 minučių antrajame kėlinyje, žalgiriečiai liko žaisti devyniese – tiesioginę raudoną kortelę prieš save išvydo ir po keitimo pasirodęs Antonas Tolordava.

REKLAMA

Kantriai puolime žaidę sūduviečiai pasižymėjo 85-ąją minutę – H. Uzochukwu smūgiavo iš toli, vartininkas D. Mikelionis kamuolio nepagavo, o pirmasis prie jo suskubo ir įvartį pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs Lucky Tomas.

Pergalę iškovoję D. Vencevičiaus auklėtiniai su 58 taškais lieka ketvirtoje pozicijoje, o „Kauno Žalgiris“ titulą atšventė jau kiek anksčiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų