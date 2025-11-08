Elonas Muskas pasiekė savo: „Tesla“ akcininkai pritarė rekordinei išmokai

Valdyba ir didelė dalis investuotojų laikosi pozicijos, kad tik E. Muskas gali įgyvendinti savo viziją – paversti „Tesla“ dirbtinio intelekto ir robotikos gigante.
Jo atlygis tiesiogiai susietas su milžiniškais kompanijos augimo tikslais, įskaitant rinkos vertės pakėlimą iki 8,5 trilijono dolerių: „Jei akcijos vertė pakils šešis kartus, aš uždirbsiu daug pinigų. Kodėl man turėtų rūpėti, kiek uždirbs jis?“ – teigė viena investuotojų.
Tačiau kritikai ir stambūs instituciniai investuotojai, įskaitant Norvegijos valstybinį fondą ir Kalifornijos „CalPERS“ pensijų fondą, balsavo prieš. Jų teigimu, šis paketas yra ne tik absurdiškai brangus, bet ir pažeidžia visus gerojo valdymo principus, statant visą kompanijos ateitį ant vieno, interesų konfliktų kupino lyderio.
„Valdyba yra tapusi „superžvaigždės vadovo“ įkaite,“ – konstatuoja korporatyvinio valdymo ekspertai.
E. Musko svertas šioje kovoje – ne tik jo pažadai, bet ir pati „Tesla“ akcijų vertė. Dabartinė 1,5 trilijono dolerių kapitalizacija yra paremta ne realiais, šiuo metu net mažėjančiais elektromobilių pardavimais, o išskirtinai E. Musko pažadais apie autonominius taksi ir humanoidus. Grėsmė, kad jam išėjus ši vertė subyrės, suteikia jam milžinišką galią reikalauti precedento neturinčio atlygio.
Kaip taikliai pastebėjo Jeilio universiteto lektorius: „Tai vaikinas, kuris laikydamas ginklą prie savo paties galvos sako: „Duokite man trilijoną dolerių.“ Valdybos darbas nėra tiesiog linksėti galva.“
Pergalę balsavime užtikrino ir svarbus teisinis manevras. Perkėlus „Tesla“ būstinę iš Delavero į Teksasą, E. Muskui buvo leista balsuoti savo paties turimu 15 proc. akcijų paketu. Būtent Delavero teisėja anksčiau buvo anuliavusi 56 mlrd. dolerių vertės 2018 m. atlygio planą.
Pats E. Muskas, po pergalės šokęs scenoje su robotais, anksčiau yra teigęs, kad jam svarbiau ne pinigai, o didesnis balsavimo teisių paketas, kurio jam esą reikia kuriant robotų armiją.
